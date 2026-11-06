網站FundHK假冒與機構合作眾籌　警接4宗備案　防騙視伏器列詐騙

可疑網站「FundHK」發起眾籌，並聲稱與多間機構和傳媒為「合作夥伴」，社聯、綠惜地球和《香港01》昨（5日）已澄清沒有合作關係，呼籲市民提高警覺。警方回覆查詢時確認，昨日接獲一機構報案，指有人未經授權在網上冒用其機構名義進行籌款活動，另昨日至今共有4個機構就相同事件向警方備案，案件交由灣仔警區刑事調查隊第3隊跟進。



《香港01》澄清與可疑眾籌網站（fundhk.org）絕無任何形式之合作、業務聯繫、夥伴關係或授權認可。（網頁截圖）

警方表示，昨日接獲一機構報案，指有人未經授權在網上冒用其機構名義進行籌款活動。經初步調查，案件列作「求警調查」；另昨日至今共有4個機構就相同事件向警方備案，交由灣仔警區刑事調查隊第3隊跟進。

警方防騙視伏器顯示，fundhk.org與詐騙舉報有關，呼籲市民避免與對方進行交易或匯款予對方，亦切勿輸入個人資料、信用卡資料或登入憑證。如懷疑受騙，可到警署舉報罪案。

可疑網站「FundHK」發起眾籌，並聲稱與多間機構和傳媒為「合作夥伴」。（網頁截圖）

香港社會服務聯會昨日（5日）表示，發現「FundHK」網站使用社聯之英文簡稱 「HKCSS」，自稱HKCSS為其「合作夥伴」，並聲稱眾籌。社聯澄清與該網站沒有合作關係，並已報警，提醒市民切勿向該網站提供任何個人資料、任何捐款或轉帳。

環保組織「綠惜地球」同晚表示，同一個不明網站（FundHK）利用與其機構英文名「The Green Earth」極為相似的名字，在該網站內進行有關「植樹」及「珊瑚保育」的網上籌款活動。綠惜地球澄清，從未在該網站發起或授權任何籌款活動，與該網站無任何關係，提醒捐款人小心核實正確捐款渠道。

此外，可疑眾籌網站（fundhk.org）標示，HK01為網站的媒體及機構合作夥伴。《香港01》澄清絕無任何形式之合作、業務聯繫、夥伴關係或授權認可。該網站所載之一切內容、言論、推廣活動及商業運作，均與公司完全無關，提醒廣大市民及讀者保持警覺。