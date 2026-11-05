可疑眾籌網站涉假冒與環團綠惜地球合作籌款　綠惜地球澄清無授權

撰文：陶嘉心
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繼香港社會服務聯會澄清一個不明網站「FundHK」使用社聯之英文簡稱 「HKCSS」，偽冒為其「合作夥伴」，社聯已報警處理。環保組織「綠惜地球」今晚亦（5日）表示，同一個不明網站（FundHK）利用與其機構英文名「The Green Earth」相似的名字，在該網站內進行有關「植樹」及「珊瑚保育」的網上籌款活動。綠惜地球澄清，從未在該網站發起或授權任何籌款活動，與該網站無任何關係，提醒捐款人小心核實正確捐款渠道。

綠惜地球澄清，沒授權網站「fundhk」進行籌款。（網頁截圖）
綠惜地球澄清，沒授權網站「fundhk」進行籌款。（網頁截圖）
綠惜地球表示，沒授權網站「fundhk」進行籌款。（綠惜地球facebook）

綠惜地球指，該網站在網頁中，利用與綠惜地球相似的英文名字，進行有關「植樹」及「珊瑚保育」的網上籌款活動。綠惜地球英文名稱為The Green Earth，而網頁中用Green Earth HK籌款。

綠惜地球表示，從未在該網站發起、參與或授權任何籌款活動，該網站與機構完全無關，並提醒捐款人小心核實正確捐款渠道，目前就事件徵詢法律意見。

綠惜地球又說，現時非牟利團體籌款環境很不容易，非常感謝大家對綠惜地球環保工作的信任與支持，呼籲市民在捐款前，務必仔細核實途徑，以保障閣下的個人資料及財產。

社聯早前亦指，發現「FundHK」網站使用社聯之英文簡稱 「HKCSS」，自稱HKCSS為其「合作夥伴」，並聲稱眾籌。社聯澄清與該網站沒有合作關係，並已報警，提醒市民切勿向該網站提供任何個人資料、任何捐款或轉帳。

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