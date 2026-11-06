旺角新診所$199連3日藥惹議　醫生親解低收費：盼病人免逼急症室

旺角一間新開診所「華美醫療」，因門外招牌下貼着「$199診金+三日藥」的大字，收費較市面上大多數私家診所低，加上裝修風格非一般，引起網上熱烈討論，甚至被質疑是無牌診所，今日（6日）經衞生署查證後，確認該處所有註冊醫生執業。



診所其中一名醫生葉霆鋒向《香港01》表示，雖然診所遭受「無妄之災」，但證明香港人很關心醫生的可信性。至於診所收費199元遭質疑，他解釋是作為醫生，希望照顧旺角的居民，沒有考慮到競爭的問題。他表示，看到有一些醫療機構也做到這個定價，希望自己也能做到，他說：「希望呢個價可以做落去，畀多啲病人可以有西醫嘅照顧，毋須次次去急症室，亦無需要用急症室醫生資源。」



「華美醫療」其中一名醫生葉霆鋒指，雖然診所遭受無妄之災，但這證明香港人很關心醫生的可信性。（《香港01》記者攝）

葉霆鋒知悉診所成為網上熱話後表示，自己是土生土長香港人，是中大醫學院培訓出來的醫生。「華美醫療」這個名字是由他想出來的，有美麗的意思，希望帶快樂給病人。他強調，診所醫生是本地人，用本地藥廠的西藥，沒有使用內地藥品。

至於在門外以「大字報」形式貼上診金，他則說不能稱為宣傳手法，純粹希望讓市民知道診所的收費。對於收費199元遭質疑，他則解釋，作為醫生，希望照顧旺角的居民，沒有考慮到競爭的問題。他表示，看到有一些機構也做到這個定價，希望自己也能做到。

我只可以講會盡力去做，我想做一個醫生，想照顧旺角區啲居民，希望呢個價我哋run到落去，畀多啲病人可以有西醫嘅照顧，無需要次次都去到急症室，舟車勞頓，亦無需要用到急症室醫生啲資源。 「華美醫療」醫生葉霆鋒

對於今次事件，雖然他一開始也認為是無妄之災，但後來也認為是正面的，因為證明港人關心醫生的可信性，亦很重視本地培訓出來的醫生。自言「清者自清」的他也打趣指「歡迎大家過嚟睇一睇我個履歷」。