超羣餅店60年旺角花墟店租約滿5.17結業　被稱「首間港式西餅店」

屹立旺角花墟60年的「超羣餅店」第一間分店，將於本月17日結業。有市民發現該店門外貼出相關最後營業日告示，在網上發文引起不少網民留言嘆可惜。記者今日（13日）致電向店方查證，店員證實因上址租約期滿因此結業，並表示公司暫未有計劃在附近重開分店。



超羣餅店在上世紀1966年創立，高峰期有逾60間分店遍布港九及新界。這間花墟店除了是「超羣」的第一間店，亦被指是全港首間港式西餅店，別具歷史意義。



超羣餅店旺角花墟店。（Threads @lampiggypiggy）

超羣餅店旺角花墟店貼出告示，指將於本月17日結業。（Threads @lampiggypiggy）

有市民發現超羣餅店旺角花墟店在門外貼出告示，指店舖將營業至本月17日，感謝街坊與顧客多年來的支持與愛護，並邀請他們前往其他分店繼續光顧。記者今日（13日）致電向店方查證，店員證實因上址租約期滿因此結業，並表示公司暫未有計劃在附近重開分店。

位於旺角太子道西的超羣餅店花墟店於1966年開業，為超羣的首間店舖。該品牌開創港式烘焙先河，除了率先引入連鎖店營運、銷售嫁囍禮餅，更開創以「餅卡」換餅、放置箝子給顧客自行夾麵包的自助模式等，成為業界的參照藍本。

「超羣」高峰期在全港擁有逾60間分店，曾經是本港兩大西餅集團之一。1998年超羣餅店清盤，其後由合興集團收購並於同年7月復業。時至今日，當旺角花墟店結業後，全港只剩下5間分店。