小二打字學漢語拼音　教育局：粵語標音系統欠一致　師生不易掌握

教育局早前公布《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，框架列明小二學生「應能初步運用鍵盤以漢語拼音輸入法輸入中文」，但未列出倉頡及速成輸入法。教育局今日（9日）於其網站發表文章指，由於小學普通話課程已開始教授漢語拼音，無論任何背景的學生已具備初步語音基礎，學習漢語拼音輸入法是「學以致用、相輔相成」，同時無需「由零開始」再額外學習一套全新的拆字邏輯，例如倉頡輸入法，從而減輕學習負擔和壓力。至於個別方法如粵語拼音輸入法，則由於標音系統缺乏一致性，師生不容易掌握和熟習。



教育局。（政府新聞網圖片）

教育局在網頁發表文章稱，建議初小學生先學習英文鍵盤輸入，熟悉26個英文字母的標準配置，再過渡至中文輸入。由於小學普通話課程已開始教授漢語拼音，無論任何背景的學生已具備初步語音基礎，亦能辨認鍵盤上的英文字母，從教學銜接的實務角度來看，讓他們學習漢語拼音輸入法，能方便學生學習中文打字，終身受用；且無需額外學習配置，學與教效能較高。

教育局：三節課教授輸入法 兩文三語政策不變

教育局又指，新課程亦僅建議約三節課堂於教授輸入法，讓學生體驗以鍵盤輸入中文。課程框架（擬定稿）的建議，是同時顧及「扣連語文學習」與「學與教效能」原則下的最佳選擇。學生日後可以按個人需要學習其他輸入法，更重要的是讓他們及早掌握以鍵盤與機器協作的基本能力，促進「人機協作」，適應學校的數字學習環境。

局方重申，香港的兩文三語政策不變，課程框架（擬定稿）的建議是考量到初小學生認知發展特性，並以學與教效益為優先的教學安排。局方將持續聽取各界對課程框架（擬定稿）的意見，全力為學校和教師提供多元的支援措施。

教育局早前公布《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，框架列明小二學生「應能初步運用鍵盤以漢語拼音輸入法輸入中文」，但未列出倉頡及速成輸入法。（梁鵬威攝）

科技課本內容容易過時？教育局：課本非唯一教學內容

就近日有意見關注，科技快速迭代下，科技課本內容會否因容易過時而影響創科教育成效，局方在文中指，科技教育重視素養培育，而非單純技能訓練；課本並非「操作說明書」亦非唯一的學與教資源及全部學習內容，課本清楚規劃「學什麼、哪個年級學、如何遞進」，減輕教師規劃負擔，包含穩定、不易過時的核心元素。

局方又指，除透過課本，教師亦可因應課程內容和學習目標，以其專業知識，在課本所建議的基礎上設計活動，靈活調整教學活動，並從線上線下補充材料，讓學材與時並進。

教育局說，已就相關課程與課本出版社會面，闡明課本設計原則；稍後將發布課本編纂指引，指導課本出版應配合課程宗旨和目標，以精簡內容配合「一周一節、教得樂」的方向，避免過多、程度過深或容易過時的學習材料。