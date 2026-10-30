小學資訊與創新科技科課框出爐　不納呈分試　靠持續性評估評核

教育局今（30日）公布《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》，全港小學將於2028/29學年開始推行新科，課程涵蓋五個學習範疇，包括「資訊科技概念與應用」、「計算思維與編程」、「人工智能初探」、「基礎工程與機械人相關技術」和「科技與社會」。



局方指，新課程將不納入呈分試，教師可透過學習歷程、作品展示及持續性評估等多元方式評核學生表現，更全面反映學生在知識、技能、等方面的學習進展。



繼早前公布高中數理科目課程設置優化措施後，教育局今（30日）《小學資訊與創新科技課程框架（擬定稿）》。（政府新聞網圖片）

教育局文件指出，全港小學於2028/29學年，須在小一及小四級開始推行小學資訊與創新科技科，並逐年循序推展至其他級別；如學校準備充足，亦可於2028/29學年在小一至小六級全面推行課程。局方鼓勵學校盡早規劃課程，學校可於2027/28學年試行新課程內容。

教育局首席教育主任（創新科技教育及質素保證）林威廉在局方網上專欄「局中人語」撰文表示，「人工智能初探」範疇讓學生逐步認識人工智能的基本運作與應用，明白使用人工智能的好處與規範。至於「基礎工程與機械人相關技術」範疇讓學生經歷設計和製作過程，學會善用科技進行解難與創新。

他指，課程亦着重學生應用所學，與其他科目結合，例如與科學科聯繫，在STEAM學習或活動中加入工程設計及以科技工具處理數據，或在其他學科中應用生成式人工智能工具，輔助學習。

五個學習範疇 涵計算思維與編程

新課程涵蓋5個學習範疇，包括「資訊科技概念與應用」、「計算思維與編程」、「人工智能初探」、「基礎工程與機械人相關技術」和「科技與社會」。課時安排方面，以每一節35分鐘為基礎，每年每級不少於28節或16小時。

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小學資訊與創新科技科課框大綱。(文件截圖)

學習評估可透過完成編程專題 如設計簡單遊戲或互動故事

新課程將不納入呈分試。林威廉指，為配合課程重點、教學實踐，全面發展學生創造力與創意解難能力，學校要為學生創設專題研習、創製產品等多元學習經歷。

根據課框舉出一些評估例子，對於學習的評估，如設計簡單遊戲或互動故事完成一個編程專題，以評估學生對編程概念及解難能力的整體掌握；製作多媒體簡報，展示如何運用資訊科技解決生活問題；完成單元測驗或專題報告，檢視學生對人工智能基本概念及應用的理解。

在學習評估方面，林威廉指，教師不應單以作品或成果作為量度學生發展的唯一準則，可透過學習歷程、作品展示及持續性評估等多元方式評核學生表現，更全面反映學生在知識、技能、態度和價值觀方面的學習進展。