從惜食到傳愛　百佳夥惜食堂凝聚社區支援基層　細味「有餘」意義

在香港，食物從來不只是用來果腹，更是家人之間傳遞關懷與溫暖的橋樑。無論是媽媽為晚餐多添一道菜，還是一家人聚餐時總怕「唔夠餸」，我們習慣把深厚的愛傾注在一頓飯裏。然而，當生活漸見豐足，那些原本充滿溫情與心意的「多一點」，有時卻在不經意間成為剩餘，也讓我們重新思考，如何讓這份「有餘」延續價值。



據最新數據顯示，港人每日棄置於堆填區的都市固體廢物量達10,510公噸，當中廚餘約為3,001公噸，佔整體約三成；與此同時，亦有機構研究顯示，本港逾139萬人處於收入貧窮狀態，仍有不少長者及基層家庭需要一份溫飽，非牟利慈善機構「惜食堂」現時每日用心製作逾2.5萬份熱騰騰的膳食，為有需要的街坊送上關懷。一邊是尚有價值的食物被剩下，一邊是有人需要一份溫飽，「有餘」與「有需要」之間的落差，也讓人不禁思考：我們希望把怎樣的飲食文化留給下一代？

從一間超市開始的惜食習慣

百佳超級市場遍布全港，陪伴港人買餸多年，是不少家庭日常添置食材的好鄰居。百佳與惜食堂合作多年，由自身做起，在約150間分店及上水新鮮食品分發中心推行恆常剩餘食物捐贈計畫，將仍然可安全食用的蔬菜、水果、散裝麵包、肉類及包裝食物交予惜食堂。這些食物經惜食堂嚴格檢查及悉心烹調後，會變成一份份營養飯餐，送到基層家庭與長者手中。

對百佳而言，減少浪費不只是營運上的責任，更是珍惜每一份仍有價值的食物。要建立惜食文化，需要大家一起參與。百佳深信，惜食可以從日常與食物相遇的一刻開始，由「揀得用心」、「食得珍惜」、「有餘分享」三件小事做起，讓一份惜食心意，逐步化成傳遞給社區的關懷。

一）揀得用心：落實源頭減廢 由零售點做起

惜食，由每一次的「用心」選擇開始。每晚為家人準備晚餐前，先看看家中還有哪些食材，想想如何搭配和善用，讓每一份食物都物盡其用。百佳作為超市，明白惜食不只是市民日常生活中的選擇，亦應從自身日常營運做起。因此，百佳從供應與門市營運入手，把未能售出但仍適合食用的食物交由惜食堂轉化成膳食，讓「有餘」得到珍惜，也把溫暖延續到另一張餐桌。

百佳與惜食堂多年攜手，從日常營運着手，把惜食理念落實於前線每一環。

二）食得珍惜：多元捐贈渠道 買餸順手傳遞關懷

「碗裏不要留飯粒」是不少香港人從小就熟悉的叮嚀，提醒我們珍惜每一份食物。長大後，這份珍惜也可以延伸至身邊有需要的人。百佳與惜食堂自2013年起合辦「全城傳愛齊捐食」活動，邀請市民買餸時順手捐食，至今已13年，每年皆獲大批市民響應及支持。連同恆常剩餘食物捐贈，至今累計捐出逾5,000噸食物，惠及2,000萬人次。這份持續的參與，不但讓食物延續價值，亦讓惜食慢慢成為大家共同的生活習慣。

要讓捐食融入日常，方便的渠道很重要。目前，百佳已於65間門市貼心設置「智賞捐」智能食物捐贈機；每年為期8星期的「全城傳愛齊捐食」活動，全線近240間門市更會一起成為愛心收集點。市民無論是捐出購買的食物，還是從家中帶來一包米或一罐罐頭，都可以在日常路線中順手完成。

三）有餘分享：凝聚社會資源 將「有餘」化作社區互助

「年年有餘」是一句傳統的溫馨祝願。然而，今天生活漸見豐足，「有餘」也可以有多一重更具溫度的意義：不只是餐桌上的剩餘，更可以透過分享，將關懷傳遞到社區。

為凝聚更多人一起惜食，百佳每年均會為「全城傳愛齊捐食」加入新元素，今年除推出「SELECT 佳之選」對捐外，更同時首度推出「小小傳愛慈善家」親子項目，邀請2至16歲的小朋友在家長陪同下親手分享食物。對小朋友來說，這不只是一次活動，也是一堂關於珍惜與分享的生活課。從分享手中的一包食物開始，惜食的種子也慢慢萌芽。

今年的「全城傳愛齊捐食」活動，在短短8星期間便收到逾5.5萬件食物，另透過「智賞捐」智能捐贈機收集到近16噸食物，食物與善款總值超過170萬港元，最終化作近18萬個愛心飯餐及近5.6萬個愛心禮包，為街坊長者送上溫暖與飽足。

百佳鼓勵一家大小親身參與捐食，讓珍惜食物的觀念在下一代延續。

由一包食物，到一次探訪

食物捐贈的意義不只在於把它送到收集箱中，百佳多年來持續動員員工參與惜食堂義工服務。今年，百佳家樂牌義工聯同惜食堂外展隊走進深水埗，把一份份熱飯與關懷帶到長者家中及社區中心。一隊義工手提著熱騰騰的飯菜走訪屋邨及唐樓，親手為逾200名行動不便或長期留家的長者送上餐膳與問候；另一隊則前往惜食堂社區中心，與長者共聚交流，傾聽他們的生活點滴。

百佳鼓勵員工親身參與社區服務，讓惜食心意在人與人的交流中繼續傳遞。

一份惜食心意 延續社區關懷

80歲的燕子婆婆自2014年加入惜食堂社區中心，一直開朗熱心，更成為中心的「溫暖大使」，不時為有需要的街坊送上食物。多年來習慣把溫暖送給別人的她，卻因去年一場嚴重車禍，成為需要被關心的一方。痛症與創傷令她一度封閉自己，甚至拒絕探訪。在義工持續陪伴和鼓勵下，婆婆終於再次打開家門，逐漸重返中心用膳，臉上亦重現久違的笑容。

一份熱飯，未必能解決生活中所有難題，卻可以成為重新連結社區的一個開始。對婆婆以至更多有需要的長者而言，惜食堂能夠持續送上膳食與關懷，背後亦有賴社會各界共同珍惜及分享食物資源。從店舖的剩餘食物、街坊的日常捐贈，到長者手中的一份飯餐，每一份食物都能延續社區的關懷，這亦是百佳多年來推動惜食的意義。

燕子婆婆一度因嚴重車禍所帶來的後遺症而閉門不出，後隨着義工不懈努力，才願意回到中心每天準時吃飯。

讓珍惜，成為日常

香港人向來「識食」，但真正的「識食」，或許不只是懂得品嚐美味，更是懂得珍惜與分享。當「有餘」不只停留在餐桌上，而能與身邊有需要的人分享，一份惜食心意，也能化成社區中的關懷。

「智賞捐」智能食物捐贈機現時常設於全港65間百佳門市，下一次買餸時，不妨多帶一件未過期、未開封的乾貨食物，順手放進捐贈箱。看似小小的一步，但你捐出的一份食物，也許就會成為某位長者手中的一頓熱飯、某個家庭裏的一份安心依靠。

從惜食到傳愛，珍惜不應停留在觀念。由日常一件小事開始，讓惜食慢慢成為生活習慣。

(資料由客戶提供)