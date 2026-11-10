收緊土地查冊｜立會收11份意見書大多反對　記協：如何保證不審查

政府以「先訂立後審議」附屬法例的立法形式收緊查冊，限制新聞機構申請土地註冊查冊，日後將要用「公眾利益」為理由個別申請。與實施業權註冊制度有關的8項附屬法例小組委員會早前邀請各界提交意見書，截至今午（9日）限期屆滿，秘書處共接獲11份由團體/個別人士提交的意見書，當中包括記協、明報職工協會和傳媒工作者，大部份均反對。



其中，記協在意見書質疑「公眾利益」易被當局濫用，並引述官員在立法會小組會議提到，僭建須以「大規模」作為大前提，記協質疑個人權利的投訴便不可藉查冊得以伸張，舉例時任教育局長孫明揚在2011年被揭發在出任房屋及規劃地政局局長時因僭建而被轄下的屋宇署警告及釘契的事情，便可能因不是大規模而被掩埋。消委會亦有提交的意見書，但不設公眾參閱。



土地註冊處網上查冊系統。（資料圖片／勞顯亮攝）

政府收緊查冊安排，須符合「指明目的」才可查冊。當局在文件註腳列明九項「指明目的」，當中不包括新聞報道之用，但有「符合公眾利益而進行查冊或查閱」，若以此查冊須事前作聲明，並要説明如何使用查冊資料達致聲明目的，由土地註冊處處長作考慮。

與實施業權註冊制度有關的8項附屬法例小組委員會曾邀請各界就與實施業權註冊制度有關的8項附屬法例提交意見書，截至限期屆滿，秘書處收到11份由團體/個別人士提交的意見書，當中大部份為傳媒工作者或團體。

其中香港記者協會反對收緊查冊，質疑當局未能提供現行查冊制度如何有損私隱的理據。新修訂把新聞工作排拒在外，顯然會堵塞傳媒代表公眾監察有損公眾利益事宜的渠道。

記協質疑「公眾利益」易被當局濫用

記協指，公眾利益的概念十分廣泛，質疑當局如何保證不是以此審查新聞報道，特別是調查報道的進行。記協引述官員在立法會小組會議提到，僭建須以「大規模」作為大前提，若此，只涉及個人權利的投訴便不可藉查冊得以伸張，舉例時任教育局長孫明揚在2011年被揭發在出任房屋及規劃地政局局長時因僭建而被轄下的屋宇署警告及釘契的事情，便可能因不是大規模而被掩埋。

記協促請立法會即使在倉促的情況下未及修訂便通過附例，仍設法敦促當局訂定作業標準，以免窒礙資訊自由和公眾知情權。

香港記者協會。（資料圖片／廖雁雄攝）

明報職工協會：查冊對象或涉官員 由政府審批涉角色衝突

明報職工協會亦提交意見書稱，憂慮新做法提高獲取資料門檻及效率，限制資訊透明度。政府與傳媒角色不同，對公眾利益理解未必一致，而且據以往經驗，查冊對象可涉及官員或政府人員，由政府審批亦可能涉角色衝突。

明報職工協會又提到，按新聞倫理及實務守則，報道刊登前，除非查詢回應，否則記者不應對外透露內容或方向，事先向第三方申報採訪內容並尋求批准，有違專業操守。工會冀當局維持現有安排，或豁免傳媒申請，否則政府應清晰解釋對「公眾利益」的理解等，同時最低限度應設傳媒快捷通道，並每年公布批出數字。

《明報》。（觀察者網）

調查記者：運輸署收緊車牌查冊後 耗時數月申請仍不獲批

有身兼大學兼職講師的調查記者同樣反對申請，批評當局完全沒有諮詢公眾及新聞界。他以收緊車牌查冊為例，過往曾就調查報道申請，多次回覆運輸署電郵解釋原因，前後上萬字、耗時幾個月，最後都不通過，而以往只要幾分鐘就成事。翻查資料，新機制實施後，運輸署收到17宗新聞用途申請，只有一宗於申請多個月後獲批部份資料。

他又指，查冊並不意味一定要報道或公開查冊內的資料，而是要透過查冊來交叉核對事實。他曾參與太子集團調查、圍標調查等報道，均需要暢通無阻的土地查冊才能完成。

記者：初期調查未成形 無法預知有否違例

另有現職新聞工作者同樣表明強烈反對，並指發展局雖提出僭建、無主物業等作為「公眾利益」的審批例子，惟新聞題材極其廣泛，相關界定仍存在顯著疑慮。新聞採訪在初期搜集資料階段，追查方向往往尚未成形，記者多基於發掘線索的心態進行基礎查冊，搜集資料。在未獲取文件前，記者根本無法預知會否發現任何違例、違規的事實，無可能在事前說明該項目涉及何種「公眾利益」。她批評要求「先證明公眾利益才可以查冊」，邏輯上完全是本末倒置。