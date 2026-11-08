收緊土地查冊｜甯漢豪：非收緊僅「合理化」 僭建、霸官地仍可查
撰文：林遠航
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政府再次收緊傳媒查冊，以「先訂立後審議」附屬法例的立法形式，限制新聞機構申請土地註冊查冊，日後將要用「公眾利益」為理由個別申請。發展局局長甯漢豪在電視節目上否認是「收緊」，而是將其「合理化」，相信傳媒緊張的議題，例如僭建、霸官地等，在新制度下仍能做到。
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大家時常用嘅字係「收緊」，其實我覺得唔係收緊，係將佢合理化啫。
甯漢豪今日（8日）在電視節目《講清講楚》表示，新查冊制度並非「收緊」，而是將其「合理化」。她又指，備存土地登記冊的目的不是「為了大家要知道誰買了哪些樓」，而是促進物業市場發展。
她又指，理解傳媒基於公眾利益，會進行偵查報道，例如大型僭建、霸佔官地、官員有否申報物業等，並表示當局已向立法會舉例。
被問到現時濫用查冊制度的個案較少，是否有需要推出新安排「合理化」，甯漢豪指，原則與保障私隱之間要有平衡，即使私隱專員亦認為當局做法合理。