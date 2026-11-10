DSE｜公民科MC題考分辨基本法附件三全國性法律　近9成考生答錯

考評局出版2026年DSE公民與社會發展科的《試題專輯》，其中一條問到哪些是列於《基本法》附件三的全國性法律，並列出《維護國家安全條例》等三條法例供考生選擇，最終卻只有11%考生答對，為全卷MC題之中最低。



局方披露正確答案為《中華人民共和國國歌法》和《中華人民共和國國籍法》，換言之近九成考生並不知道《維護國家安全條例》並非列於《基本法》附件三的全國性法律。考評局建議考生持續加強對一國兩制、國家與香港特別行政區的憲制關係、國家最新發展、新經濟和科技發展的認識。



考評局出版2026年DSE公民與社會發展科的《試題專輯》。（任葆穎攝）

2026年DSE《試題專輯》輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等，公民與社會發展科共設三條題目。

第一題牽涉基本法與一國兩制，考評局形容考生整體表現「良好」。其中一項分題要求考生說明中華人民共和國和香港特區的憲制關係，局方指大部份考生都能運用資料並就個人所知，解釋一國兩制可以令香港保持繁榮和穩定；表現較佳者，則考慮到一國兩制的核心內容，鞏固香港作為國際金融中心等地位，有助把握國家發展帶來的機遇。

另一個MC選擇分題，問到哪些是列於《基本法》附件三的全國性法律，並列出《維護國家安全條例》等三條法例供考生選擇，最終卻只有11%考生答對，為全卷MC題之中最低。局方披露正確答案是C，即《中華人民共和國國歌法》和《中華人民共和國國籍法》，換言之近九成考生並不知道《維護國家安全條例》並非列於《基本法》附件三的全國性法律。

其中一題問到哪些是列於《基本法》附件三的全國性法律，並列出《維護國家安全條例》等三條法例供考生選擇，最終卻只有11%考生答對，為全卷MC題之中最低。（任葆穎攝）

第二條問題牽涉十五運會，要求考生從政策及基建方討論哪些有利條件促成十五運會得以在三地共同舉辦，以及香港如何通過粵港澳大灣區融入國家發展大局。第三題則涉及新濟及電子商貿。

DSE。（資料圖片）

考評局建議考生持續加強對一國兩制的認識

考評局總結，考生的整體表現令人滿意，能表現出合理的水平。惟有小部分考生於部份題目抄錄或引用資料後，解說不足或未能運用資料建構其論點，考生大致能掌握運用資料的能力（如理解、詮釋及歸納資料）及論證能力，因應題目要求作出合理的分析。

考評局又建議，考生持續加強對一國兩制、國家與香港特別行政區的憲制關係、國家最新發展、新經濟和科技發展的認識。