DSE｜英文閱讀卷　引文作答考生仍串錯字　 slower 寫成 shower

考評局出版2026年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。其中，有考題提示考生引用文章內容作答，但考生仍串錯字，令詞意有所不同，例如將「slower（更慢）」寫成「shower（淋浴)」、或「lower（降低）」；「colleague（同事）」錯寫為「college（書院）」。



在卷四口試中，能力弱的考生，傾向不主動發言，又會重複使用相同語句如「I agree（我同意）」及「What do you think？（你有何想法)」。



卷一閱讀部分方面，部分考生答題大意，將基本詞彙串錯，如「slower」寫成「shower」或「lower」。（林曉儀攝）

基本詞彙串錯 「slower」寫成「shower」

英文卷一閱讀部份方面，考評局指，有考題提示考生引用文章內容作答，不過考生仍然串錯字，例如將「slower（更慢）」寫成「shower（淋浴)」、或「lower（降低）」；「colleague（同事）」錯寫為「college（書院）」。

亦有部份題型要求考生轉換詞性，如「creative（創意）」需變成「creatively」，但該題目只有約一成半（14%）的學生回答正確。

有選擇B2的考生只填短答 不答長題目

卷一閱讀卷分為A、B兩部份，A部為必答題，B部則能夠選擇B1或B2，B1問題相對較容易，但文憑試分數在4級封頂，B2則最高為5**。考評局留意到部份選擇B2的考生只填寫選擇題、是非判斷題及配對題，不作答填充題及開放式長答題目。考評局建議此類考生選擇B1試卷，能有效回答更多的題目。

英文弱考生常用「I agree」、「What do you think？」

在卷四口試部分，考評局指，能力較高的學生，有少部份對考題有豐富想法，說話時間太長，將討論變成個人發表（mini-presentations)。而英文能力較弱的考生，表達能力有限，重複使用相同語句如「I agree（我同意）」及「What do you think？（你有何想法)」。考評局形容，此類考生在考場表現不夠主動，通常在其他考生邀請他們回答的情況下才會開口。