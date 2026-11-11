黃錦輝認醉駕等4罪　押後至11.26處理　求情稱數十年道行一朝喪

立法會前選委界議員黃錦輝，涉嫌在中大校園內醉酒駕駛不顧而去，他被控酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車，及發生交通意外後沒有報案等4罪。案件（STCC 3311/2026）今（11日）於沙田裁判法院再提訊，黃承認全部罪名。辯方求情指黃曾就睡眠窒息症接受手術，案發時十分疲勞，失去判斷。黃事後已辭去立法會議員及中大教職，「數十年道行一朝喪」。



案件押後至11月26日處理，以索取被告的社服令及背景報告。



被告黃錦輝（右）及代表律師謝偉俊（左）。(黃學潤攝)

控方危險駕駛改控不小心駕駛 黃錦輝認4罪

被告黃錦輝，66歲，被落案起訴危險駕駛、酒後駕駛、發生交通意外後沒有停車及發生交通意外後沒有報案等4項罪名，今早再訊。開庭時，控方申請將「危險駕駛」改控「不小心駕駛」。黃錦輝承認全部罪名。

黃錦輝由前立法會議員謝偉俊代表陳辭。謝偉俊感謝控方將原先控罪「危險駕駛」修訂為「不小心駕駛」，並代表被告向法庭、中大社群及社會致歉。謝偉俊呈上21封社會各界人士的求情信，包括全國政協常委、前政務司長唐英年、前全國人大代表何鍾泰等。

求情指辭職懲罰已遠超法律上可做到

謝偉俊指黃錦輝現年66歲，有逾30年等社會服務經驗，望法庭考慮社會服務令或緩刑。他辭去立法會議員一職已展現承擔，辭去中文大學工程學院副院長一職亦是嚴重後果，亦停止參與全國政協會議工作，形容是「數十年道行一朝喪」，懲罰已遠超法律上可做到。謝指，黃事後已滴酒不沾，承諾不再駕駛及喝酒，重犯機會低。

被告黃錦輝（右）認醉駕等4罪，其代表律師謝偉俊（左）代表陳辭。(黃學潤攝)

案情指黃酒駕後撞到兩車未有報案

案情指，黃於2026年6月29日，在中文大學駕駛一輛私家車，其呼氣中的酒精比例是100毫升呼氣中有45微克酒精，超過22微克的訂明限度。他另在上址危險駕駛該車輛，且身為該車輛的司機，當時該車在道路上發生意外以致另外兩輛私家車受損，但他未有停車；他亦在意外發生後，沒有提供詳情、沒有在合理切實的範圍內，盡快在24小時內親自前往最近警署或向警務人員報告該意外。

黃已辭任立法會議員

黃錦輝被捕當日已獲准保釋，但無向立法會申報事件，並照常於7月1日出席回歸酒會。他在7月3日發表簡短聲明就事件致歉，指為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，決定辭任選委界立法會議員。