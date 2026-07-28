黃錦輝醉駕｜今午到馬鞍山警署報到　警方：8月下旬需再報到

立法會前選委界議員黃錦輝因涉嫌在中大校園內醉酒駕駛不顧已辭職，由於被警方拘捕，他今日（28日）下午到馬鞍山警署報到。警方表示，黃錦輝獲准繼續保釋候查，須於8月下旬再報到。



66歲的選委界立法會議員黃錦輝被爆出日前涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，同日如常出席七一回歸升旗禮，笑容滿面。（黃錦輝FB）

6.29涉醉駕被捕無向立法會申報 7.3日道歉並辭職

66歲的黃錦輝在7月1日被爆6月29日涉在中大校園醉酒駕駛不顧而去，被捕罪名包括「酒後駕駛」、「不小心駕駛」、「發生交通意外後沒有停車」及「發生交通意外後沒有報案」。

黃錦輝獲准保釋，但無向立法會申報事件，並照常在7月1日出席回歸酒會。他在7月3日發表簡短聲明就事件致歉，指為社會及立法會帶來困擾深表歉意，而為免影響立法會運作，決定辭任選委界立法會議員。

立法會主席李慧琼。（資料圖片/夏家朗攝）

立法會主席李慧琼曾回應事件 ，指黃錦輝辭職體現其承擔責任。她指出，每一位議員都知悉社會對議員或公職人員有很高的期望，而她亦期望所有議員能汲取教訓，更謹慎要求自己在工作方面要盡職，同時更嚴謹要求自己的行為。

謝小華：明年是否補選要考慮合乎需要及成本效益

黃錦輝辭職後，外界關注因此出缺的選委界議席會否補選。政制及內地事務局局長謝小華曾表示，選管會關注市民對舉行補選成本效益的觀感，現屆選委會任期至10月21日屆滿，只剩三個多月，之後將舉行換屆選舉，明年2月才組成新一屆選委會，中間有多個月真空期，補選操作存在困難。謝又指，明年已有兩個大型選舉要舉行，如果再補選一個立法會議席，是否合乎需要及成本效益，又是否急切。