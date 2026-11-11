無業男巴士站推桌球手出馬路　官斥行為狠毒　判囚43個月

無業男涉觀看桌球比賽後，因1名不相識的桌球手態度傲慢，尾隨並跳起推對方出馬路，令對方遭起步的巴士撞到。男子警誡下稱：「見佢篤波咁串先至打佢。」他否認控罪被裁定1項有意圖而企圖導致身體受嚴重傷害罪罪成（DCCC 88/2025），區院暫委法官黃雅茵今（11日）判刑指，被告2度施襲，決意推事主到車道，斥行為狠毒，可幸事主獲上天眷顧，判被告入獄43個月。



被告為謝智康（29歲），案發於2024年10月14日，被告在新蒲崗譽．港灣外的巴士站把事主推出馬路。

被告謝智康在區域法院被判囚43個月。(黃浩謙攝)

被告沒有精神問題

辯方今指，精神科報告顯示被告沒精神問題，本案屬於企圖性質，事主沒受到嚴重傷害。被告自幼被親戚照顧，兒時遭叔父虐待，身世坎坷。被告在求情信表示一時衝動犯案。

官指若事主捲入車底後果不堪設想

暫委法官黃雅茵判刑指，被告決意推事主到車道，若事主被捲入車底，或其友人沒及時阻止巴士行駛，後果不堪設想，可引致當場死亡。案例指出，施襲者不能準確控制傷害程度，往往可以引致致命性後果。幸而事主受上天眷顧，跌倒位置與巴士距離只有0.2米，縱使傷勢輕微，佔判刑比重不大。

指被告在無挑釁下在公眾地方施襲需加刑

黃官亦指，被告向精神科醫生表示收酬2000元「徒手襲擊」事主，他今在庭上卻指一時緊張亂說。黃官批被告明顯多番更改犯案動機，試圖減低刑責，可見他毫無悔意。此外，被告沒受挑釁、在事主失去防衛後持續襲擊，案發在公眾地方，加刑4個月後判監43個月，當中半年與被告的毒品案同期執行。