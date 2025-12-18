男子被心儀女子騙上賓館　遭多人禁錮兼搶劫　無業男認涉案囚8年

無業女子涉誘騙一名對她有好感的男子到油麻地賓館性交，惟男子到步後卻遭無業女的男友等4人拉房間拳打腳踢，及搶去現金和電話。男子其後提出以4萬元「擺平」，並致電其姨姨，姨姨之後暗中報警，眾人最終被捕。負責與事主家人通電話談判的38歲男同黨今（18日）在高等法院承認強行禁錮意圖取得贖金罪，法官陳慶偉指案情嚴重，考慮到男事主沒嚴重受傷及禁錮時間不長，判監8年。



另3被告已被判囚9年2月至10年

被告陳保濤（38歲，無業）今承認於2021年9月1日強行拘留黃姓事主，意圖獲取港幣4萬元贖金。同案被告麥佩儀、黃威及梁祐豪早前分別被判囚9年2個月、9年8個月及10年。

被告陳保濤是同案第三名在高等法院認罪的被告。(黃浩謙攝)

事主對女被告麥佩儀有好感

案情指，事主認識花名「包包」的女被告麥佩儀逾10年。他對麥有好感，間中會借錢給麥。案發日下午2時許，麥致電問事主借錢，並聲稱她已和男友分手，想事主成她的男友，又相約他性交，事主受不住誘惑答應，但赴會前致電其姨姨，透露他將與麥見面，若45分鐘後姨姨未能聯絡他，便要報警。

到埗被拳打腳踢兼被搶走3500元

事主抵埗後遭拖入賓館房間拳打腳踢，並被搶走3500元現金、兩部手機和兩張提款卡。事主被迫講出提款卡密碼，各人其後指密碼錯誤，又指控事主曾經強姦麥。事主連番否認，因此被打。

陳稍後到場問事主是否想擺平

晚上7時許，被告陳保濤到場問事主是否想「擺平」事件，事主回應家人可給他們4萬元。事主便致電姨姨借4萬，聲稱用來「還債」，並相約在青衣城交收。事主被鬆綁後，梁和陳帶事主乘的士到青衣城。梁押送事主和其姨姨見面，陳則留在的士。惟姨姨暗中報警。警員當場拘捕梁。其他人之後亦被捕。

案件編號：HCCC374/2024