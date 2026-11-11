香港首個大型成人展取消　主辦方發新聞稿確認：稍後公布退款安排

【成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE】香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行，但在舉行前夕，有日本女優於社交平台透露，與團隊在抵達香港後遭到拒絕入境。主辦方今（11日）較早前回覆《香港01》查詢確認活動取消，其後正式發新聞稿宣布，又指將稍後透過官方渠道公布退款安排。



新聞稿全文：

大型成人展【MEGA FANS EXPO】及相關採訪活動宣布取消

主辦方遺憾宣布，原定於 2026 年 11 月13 日至15日三天舉行的 【MEGA FANS EXPO】，以及明天(11月12日) 舉行的傳媒預覽活動取消，主辦方將稍後透過官方渠道公布退款安排，敬請見諒。



賣票平台kkday向購票人士發訊息交代將退款事宜

官方訂購平台kkday亦向已購票人士發訊息交代，因藝人團入境問題，活動會取消，訂單會安排全額退款。《香港01》約五時半曾登入售票平台，當時尚有門票可供選購，不過，約一小時後，已列為售罄。

主辦方為亞洲娛樂集團 董事未回應是否涉女優被拒入境

翻查資料，主辦方為亞洲娛樂集團（AEE Group Limited）， 董事為蔡偉森。《香港01》今日下午約六時半以電話成功聯絡蔡偉森，蔡偉森向記者表示：「而家唔方便傾電話，我哋稍後會有公布。」記者再追問是否與女優被拒入境有關，他隨即掛線。

大槻響在社交平台發文。（網上截圖）

稱同行女演員等無法入境 日本知名女優大槻響：嚇了一跳

日本知名女優大槻響在社交平台表示，自己已經抵達香港，但其經理人、工作人員以及同行女演員們均全部無法入境。她於文中強調，團隊事前雖已辦理相關簽證，但抵港接受入境審查時最終仍被拒絕入境，不得不返回日本。對於突發情況，她表示震驚，「這種事還是第一次，嚇了一跳」。

至於被拒絕入境的原因，她於帖文中表示並不知情，並強調「當然也沒有人做壞事」，更形容事件令「謎團越來越深」。她指，目前情況「超級忙亂」，正處於麻煩的中心，至於詳細情況，將會等到返回日本後再作進一步宣佈。

香港首個大型成人展原訂於今年11月13日至15日，一連三天於香港富豪機場酒店舉行。近30位日本超人氣女優親臨現場，設有四大主題房間內的粉絲見面會、近距離交流及精彩舞台表演，現場亦設有女優限定周邊商品獨家發售。