成人展取消｜參展日本女優包括波多野結衣、河北彩花等　名單一覽

【MEGA FANS EXPO／成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE／波多野結衣／加藤鷹／河北彩花／涼森玲夢／大槻響／西宮夢】香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原定周四（12日）舉行傳媒預覽日，周五至下周日（13日至15日）在富豪機場酒店舉行展覽，多名參展日本女優今日（11日）抵港，惟她們相繼在社交平台透露，抵達香港後遭到拒絕入境。主辦方同日（11日）亦已發新聞稿確認活動取消。

翻查資料，原本現身會場的日本女優包括有擔任特別嘉賓的波多野結衣，還有河北彩花、涼森玲夢等，其中波多野結衣和大槻響2023年曾在觀塘舉辦粉絲見面會。一文看清參展女優名單。



香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」突然取消。（大會圖片）

主辦方原定明舉行傳媒預覽日 各日本女優今抵港被遣返

香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」臨開幕前突然取消，活動原定邀請約30位日本女優到場，設有四大主題房間內的粉絲見面會，近距離交流及舞台表演，現場並發售女優限定周邊商品。

此外，主辦方原定明日（12日）舉行傳媒預覽日，各日本女優今日（11日）陸續抵港。不過，今午相繼有多名日本女優在社交平台公布，遭拒絕入境並遣返日本。其後主辦方回應《香港01》查詢確認活動取消，詳情將會稍後發稿交代。

參展日本女優包括波多野結衣（右）和大槻響（左）。（資料圖片／梁碧玲攝）

參展日本女優如下：



青空光、明里紬、淺野心、伊藤舞雪、大槻響、小野六花、楓富愛、金松季步、神木麗、河北彩花、紗倉真菜、櫻空桃、涼森玲夢、瀬戸環奈、田野憂、七嶋舞、七森莉莉、西宮夢、雛乃花音、本庄鈴、美園和花、MINAMO、宮下玲奈、惠理、八掛海、彌生美月、楪可憐、吉高寧寧、橘瑪麗、榮川乃亞、竹內有紀、根尾明里、波多野結衣（擔任特別嘉賓及司儀）



日本女優波多野結衣。（資料圖片／梁碧玲攝）

日本女優波多野結衣表示「必須回日本了」。（網頁截圖）

雖然到達了香港，但必須回日本了。 波多野結衣

日本女優橘瑪麗。（《接吻生死戰》節目截圖）

日本女優橘瑪麗在社交平台表達歉意。（網頁截圖）

（節錄）今天我們抵達香港機場後，發生了意想不到的狀況，所有出演女優、經理人及工作人員都未獲准入境香港。 橘瑪麗

涼森玲夢在社交平台宣布活動中止。（網頁截圖）

日本女優涼森玲夢。（官方IG@remu19971203圖片）

（節錄）對於一直滿懷期待的各位，最終竟以這種方式收場，我深感抱歉。 涼森玲夢

日本女優大槻響。（資料圖片／梁碧玲攝）

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波多野結衣和大槻響2023年曾在觀塘辦粉絲見面會

翻查資料，參與今次活動的日本女優波多野結衣和大槻響過去曾入境香港，二人在2023年9月14日，在香港觀塘舉行入行15周年粉絲見面會，與200位粉絲近距離互動。