調查揭近七成人無信心做CPR　八成人不知AED位置　醫生倡普及急救

香港心臟專科學院今（2日）公布「心肺復甦法（CPR）及自動體外心臟除顫器（AED）公眾認知問卷」結果，調查顯示有約半數非醫護受訪者從未接受正式CPR訓練，68%受訪者對施行CPR缺乏信心；除CPR知識及信心不足外，調查也反映市民對AED的認知存在落差，有84%非醫護受訪者不知道日常活動範圍內AED的具體位置；並有38%人以為只有醫護人員或曾接受訓練的人士才可使用AED進行急救。



香港心臟專科學院強調任何人皆可使用AED作心臟驟停急救，呼籲市民應主動了解日常活動範圍附近的AED位置。有醫生鼓勵市民接受正式CPR訓練，期望可透過普及CPR及AED知識，令更多市民在緊急時刻有能力和信心挺身而出。



香港心臟專科學院今（2日）公布「心肺復甦法（CPR）及自動體外心臟除顫器（AED）公眾認知問卷」結果，調查顯示有約半數人非醫護受訪者從未接受正式CPR訓練。（香港心臟專科學院提供）

近7成人無信心做CPR 逾8成人不知AED位置

香港心臟專科學院於今年9至10月進行「心肺復甦法（CPR）及自動體外心臟除顫器（AED）公眾認知問卷」，訪問733位市民，當中非醫護的受訪者為644人、佔88%。調查結果顯示，有約半數非醫護受訪者從未接受正式CPR訓練，68%受訪者對施行CPR缺乏信心，只有不足兩成人完全掌握正確CPR知識。

調查也發現市民對AED的認知存在落差，有84%非醫護受訪者不知道日常活動範圍內AED的具體位置，另有38%非醫護受訪者以為只有醫護人員或曾接受訓練的人士才可使用AED進行急救。

不願為陌生人進行CPR 主因在不懂如何施行 亦怕法律責任

調查又發現，有約半數非醫護受訪者表示不願意為陌生人進行CPR，當中58%稱不懂如何施行CPR，其他原因則包括傾向等待更有資格人士、擔心法律責任，以及曾經學過CPR但缺乏信心等。

香港心臟專科學院代表謝德新認為結果顯示，市民未有出手急救的原因，在於不確定自己的急救知識、能力與信心，以及擔心會否承擔法律責任等。

香港心臟專科學院代表謝德新指結果顯示，市民未有出手急救的原因為不確定自己的急救知識、能力、信心以及會否承擔法律責任等。（香港心臟專科學院提供）

醫生：鼓勵市民接受CPR訓練 緊急時刻挺身而出

香港心臟專科學院表示，本港每年約有8,000宗院外心臟驟停個案，平均每日約22宗，而存活率僅約2.3%，遠低於鄰近發達地區的約5至8%。學院指數據顯示，接受旁觀者CPR的院外心臟驟停患者，30日存活率可提高約50%。

學院強調，任何人皆可使用AED作心臟驟停急救，只需跟隨語音指示即可進行心臟電擊，協助患者恢復正常心律，又呼籲市民應主動了解日常活動範圍附近的AED位置，提升面對突發事件時的應變能力。

王泰鴻鼓勵市民接受CPR方法等急救訓練。（香港心臟專科學院提供）

香港心臟專科學院代表暨世界心臟日2026–27籌委會委員王泰鴻表示，市民若不清楚正確CPR方法或對自己的能力缺乏信心，可能在關鍵時刻猶豫不決，建議應進一步鼓勵市民接受急救訓練，並透過定期重溫將知識轉化為信心，再將信心化為行動。

徐健霖強調，推動急救普及化可提高市民對心臟驟停及CPR的認識，並鼓勵市民接受正式CPR訓練，定期練習及重溫鞏固所學的急救知識。他提醒市民使用AED並不需要專業醫護資格或預先接受訓練，任何人都可以按照語音指示操作，期望可透過普及CPR及AED知識，令更多市民在緊急時刻有能力和信心挺身而出。