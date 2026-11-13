創業日2026｜11月19-20會展舉行　匯聚370+初創企業展示創科趨勢

政府正積極將香港打造成國際創新科技中心，掌握最新前沿技術與市場動向已成為企業提升競爭力的重要關鍵。由香港貿易發展局（貿發局）舉辦的年度創科盛事——第18屆「創業日」（E-DAY）將於11月19至20日於灣仔香港會議展覽中心舉行。今年活動與亞洲知識產權營商論壇和創意設計博覽同期舉行，三項活動預計將發揮協同效應，為業界締造更多商機，推動跨界交流與合作。



第18屆「創業日」延續「初創夢啟航」的主題，匯聚逾370家初創企業、科創項目和初創支援服務，來自13個國家及地區，舉辦超過15場精彩活動。活動將聚焦人工智能、深科技、綠色及可持續發展科技與健康科技等四大前沿領域，集結業界領袖透過專題研討會、初創路演、商貿配對及交流活動，分享最新科技趨勢、市場洞察及商機，協助初創企業及中小企掌握市場動向，以拓展業務、把握市場機遇，開拓大灣區及國際市場。

第18屆「創業日」延續以「初創夢啟航」為主題，匯聚逾370家間初創企業、科創項目和初創支援服務，來自13個國家及地區，舉辦超過15場精彩活動。

此外，與會人士亦可透過初創及創科項目的展示，深入了解新興科技及前沿創新成果的最新應用與發展潛力。大會現場設有多個重點展館與創新發明展覽，全方位呈現科研轉化與商業落地的豐碩成果，為投資者發掘具潛力的創新項目及合作機遇。

三大亮點展館聚焦四大前沿領域 匯聚過百項本地及海外發明

三大亮點項目尤為矚目，當中包括：由政府數字政策辦公室主辦的「創新·香港展館 」，將展出逾35項榮獲本年度「香港資訊及通訊科技獎」的得獎項目，涵蓋智慧出行、數碼娛樂、智慧生活等多個前沿科技領域，展現本地創科發展的卓越成果；由民政及青年事務局主辦的展館匯聚超過50家獲「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」支持的初創企業，與「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」成員，展現新一代青年創業者的創新活力與產業潛力；以及由香港出口商會與日內瓦國際發明展主辦機構Palexpo聯合舉辦的「亞洲創新發明展覽會」（AEII），匯聚超過170個來自亞洲各地專業科研機構、大專院校及中學的發明項目與競賽成果。

由政府數字政策辦公室主辦的「創新·香港展館」，將展出逾35項榮獲本年度「香港資訊及通訊科技獎」的得獎項目。

大會特別劃分三大主題展區，全方位涵蓋初創成長的不同階段與支援需求：

• 初創及創新專區

展區將聚焦展現初創企業的重點技術領域，當中包括有「亞洲創新發明展覽會」（AEII）展示超過170項發明成果。作為亞洲年度創新及發明展覽與比賽，AEII雲集來自亞洲各地不同界別，包括大學、中學或政府專業部門的創新科技，涵蓋生物科技、綠色科技、智慧城市等多個範疇，充分展現創科發展的蓬勃活力與無限潛力。比賽更會在現場進行評選與展示，促進亞洲區內的創新突破與技術轉化。

精選參展項目亮點：

1）SOTA Robotics融合穿戴式多模態數據採集、人工智能技能學習與由本地自主研發的CURI系列人形機械人，實現由示範到執行的整體方案，應用涵蓋工業、照護、教育、娛樂及極地探索等範疇，機械人更會在現場以音樂演奏展現科技與藝術交融的可能。

2）VitoCheck®是一套由人工智能驅動的便攜式多器官影像系統，以無輻射、非侵入方式提供腎、肝、肺及心臟健康篩查。結合電阻抗斷層成像與機器學習演算法，在醫院外實現預防性檢測，協助及早發現疾病並提升健康管理成效。

初創及創新專區將聚焦展現初創企業的重點技術領域，並展示「亞洲創新發明展覽會」超過170項發明成果。

• 大學項目專區

今屆創業日集合來自9間本地大學所孕育超過60個初創項目，將展現新一代創新人才的創意、科研實力與企業家精神，致力釋放學術突破的商業潛力，加速產、學、研深度跨界合作，推動創新技術順利轉化為具市場潛力、可落地的解決方案。

精選參展項目亮點：

1）由理大團隊研發的「洞穴巨人」，運用3D高斯潑濺與AI技術，將真實場景轉化為可互動的數字空間，讓用戶以沉浸式方式探索環境。平台支援虛擬導覽、路線導航、數字人講解與內容展示，為文旅、展覽、教育及商業展示帶來全新體驗。

2）由中大團隊研發的Ynno Med，專注解決細菌對抗生素產生抗藥性的問題。團隊針對細菌RNA合成中的蛋白質交互作用等嶄新靶點，開發創新抗菌藥物以治療耐藥感染並抑制新耐藥性產生，同時提供AI輔助藥物設計與探索服務。

今屆創業日將集合來自9間本地大學所孕育超過60個初創項目。

• 創業支援區

此展區將匯聚初創企業升級與規模化發展所需的關鍵推進力，包括商業顧問、孵化器、共享工作空間及政府支援機構等業界關鍵推動者，提供一站式商業諮詢與資源對接，助初創企業打穩根基、順利拓展市場。

另外，會場設有創業快綫展區，香港貿發局的「創業快綫」致力協助初創企業建立商脈、開拓市場及提升品牌知名度。第五屆的「創業快綫：國際篇」繼續匯聚環球初創，來自中國內地、德國、印尼、日本、韓國、新加坡及美國等地的優秀團隊將於創業日設置展位，展示創新技術及解決方案，並分享創業經驗及國際發展策略，促進本地與海外初創交流合作。

研討會深剖運動科技與創業實戰心得

另外，大會將舉辦多場精彩研討會與論壇，涵蓋運動科技、創業規模化及市場拓展等熱門議題。

其中，「由運動賽場到創業戰場：運動科技創新浪潮」研討會，邀請到三位前運動員分享由運動員成功轉型成為企業家的經驗與心路歷程，包括Feldspar創辦人及行政總裁程孝慧、安迪威數碼有限公司行政總裁高承殷，以及Movaia Tech Limited創辦人及行政總裁Thomas Butter。另一以「從第一盤生意到持續創業：香港連續創業家的實戰心得」為題的研討會，則邀得樂區踩（LocoBike）、健康工房、Blendit及GreenTomato等知名品牌創辦人分享創業及再創業經驗，探討如何把握市場轉變、發掘新增長點，推動業務持續發展。此外，隨着「一人公司」成為全球創業新趨勢，「『一人獨角獸』時代來臨：AI如何創造下一代全球創業者」研討會將探討AI如何協助創業者突破資源限制，以更低成本、更高效率建立及拓展業務，並分析這股新興創業浪潮帶來的機遇與挑戰。

首設中小企科技診所 互動體驗結合一站式方案配對

今年創業日更首度推出「中小企科技診所」，協助中小企配對合適的初創企業及科技方案，為有意升級轉型的中小企提供一站式創新解決方案。與此同時，參觀人士亦可透過掃描場內指定二維碼參與互動遊戲，完成任務即可換領精美禮品，邊玩邊探索創業及創科新機遇。

「香港貿易發展局創業日2026」即日起接受免費登記。活動無論對於尋求前沿技術與合作夥伴的企業管理者，還是探索升級轉型方案的中小企代表，與發掘優質項目的投資者，或是對創新創業充滿熱忱的青年學生，皆為不容錯過的年度創科盛事。

「香港貿易發展局創業日2026」活動詳情

日期：2026年11月19至20日（星期四至五）

時間：11月19日 上午9時至下午6時半｜11月20日 上午9時至下午6時

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心 Hall 1D - E (港灣道入口)

展會網站：https://bit.ly/4BwMBoZ

登記連結：https://bit.ly/4yRVXcu

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