長者日優惠懶人包｜周日免費坐巴士港鐵　海洋公園等景點免費入場

長者日2026將於周日（15日）舉行，65歲或以上長者可於當日持樂悠咭或長者八達通，免費乘搭港鐵、九巴及城巴等公共交通工具，亦可免費遊覽山頂纜車及海洋公園等景點。各類長者優惠一覽。



「⻑者⽇2026」 公共交通優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

交通優惠

【1】港鐵、輕鐵及港鐵巴士

65歲或以上長者於當日使用「樂悠咭」、長者八達通或個人八達通拍卡，系統會自動將車資設定為0元。優惠不適用於機場快綫、東鐵綫往來羅湖及落馬洲站的過境車程，以及高速鐵路。乘搭東鐵綫頭等車廂，仍須支付頭等額外費。



【2】九巴及龍運巴士

65歲或以上長者 上車時直接拍「樂悠咭」或長者八達通，車資自動設為0元。九巴免費路線不包括P960、P968及HK1線。龍運巴士路線則包含機場巴士線。



【3】城巴

65歲或以上長者使用樂悠咭、長者八達通，或透過指定電子支付按收費器或應用程式指示選擇「長者」後拍卡/掃描二維碼，車資即減至0元。優惠不包括城巴機場快綫及其通宵路線、口岸巴士、觀光開篷巴士、出租、居民及僱員巴士服務。



【4】新大嶼山巴士（嶼巴）

65歲或以上長者拍「樂悠咭」或長者八達通，車資自動設為0元。優惠不適用於旅遊路線1R及X11R。



【5】電車

65歲或以上長者在下車時向車長出示「長者咭」或香港身份證即可，毋須拍卡。優惠也不適用於電車租賃及「電車全景遊」。



「⻑者⽇2026」 公共交通優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

【6】綠色專線小巴（指定路線）

60歲或以上長者上車時向司機出示「樂悠咭」或「長者咭」，無需拍八達通機。指定適用路線包括624線（元朗朗明街⇄峻巒）：長者及1名同行人士（不限年齡）均可免費乘搭。



將軍澳6條指定路線：

15線（坑口⇄康盛）

15A線（坑口（北）⇄茵怡花園）

15M線（寶琳站⇄康盛）

16線（布袋澳⇄寶琳）

17線（藍田站⇄翠林）

17M線（寶琳站⇄翠林）



【7】天星小輪

65歲或以上長者，入閘前向職員出示「長者咭」或香港身份證，由職員安排經橫閘進入；同行者須陪同長者在閘口表明身份並一同入閘，毋須拍卡。適用航線包括灣仔⇄尖沙咀、中環⇄尖沙咀。



【8】新渡輪

60歲或以上長者入閘前向職員出示「樂悠咭」或「長者咭」（注意不接受長者八達通），無需拍卡，先到先得，額滿即止。適用航線包括中環⇄長洲（只限普通渡輪普通客位）、中環⇄梅窩、北角⇄紅磡、北角⇄九龍城，以及橫水渡（坪洲–梅窩–芝麻灣–長洲）。



「⻑者⽇2026」 公共交通優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）

【9】富裕小輪

60歲或以上長者乘搭前向職員出示樂悠咭、長者咭或其他有效身份證明文件辦理。同行者亦可享優惠，適用航線包括中環⇄紅磡、北角⇄觀塘⇄啟德。



【10】港九小輪

60歲或以上長者入閘前向職員出示長者咭或香港身份證，毋須拍卡。適用航線包括中環⇄榕樹灣、中環⇄索罟灣、中環⇄坪洲（不包括來往坪洲及喜靈洲特別航班）



【11】珀麗灣客運（渡輪服務）

60歲或以上長者入閘前向職員出示「樂悠咭」、「長者咭」或身份證，不需拍卡。優惠僅限渡輪，不適用於居民巴士。適用航線包括珀麗灣⇄中環、珀麗灣⇄荃灣。



山頂纜車（太平山頂纜車圖片）

景點優惠

【1】山頂纜車

65歲或以上長者拍樂悠咭／長者八達通，或出示長者咭／香港身份證，可享免費乘搭優惠（不適用於凌霄閣摩天台428）。



【2】昂坪360

60歲或以上長者出示相關證件，可以優惠價港幣30元（原價港幣155元）購買即日來回標準車廂纜車門票。



【3】香港海洋公園

60至64歲長者出示樂悠咭或香港身份證可以優惠價港幣100元購買標準門票；65歲或以上長者出示香港身份證或長者咭可換領1張即日門票免費入場。



海洋公園（潘耀昇攝）

【4】香港迪士尼樂園度假區

於迪士尼好萊塢酒店內之藝彩廚以小童價享用自助晚餐或週末自助午餐；或於迪士尼探索家度假酒店內之雲龍軒以75折享用指定套餐。優惠期由9月11日開始至12月17日結束。



【5】洋紫荊維港遊

60歲或以上可享「幻彩詠香江」海上自助晚餐8折。優惠期由即日起至2026年11月30日



【6】香港馬灣公園挪亞方舟

60至69歲長者出示相關證件可享門票折扣優惠（$158／位），兩位同行購票更享買一送一；70歲或以上長者可免費入場。



香港馬灣公園挪亞方舟（官方圖片）

【7】香港摩天輪

60歲或以上長者出示樂悠咭、長者咭或任何有效身份證明文件，可換領一張即日門票免費入場。



【8】香港濕地公園

60歲或以上長者及一位同行者出示相關證件可領取憑證免費入場。



【9】康文署轄下博物館

60歲或以上長者及一位同行者出示相關證件，可免費入場參觀指定收費博物館（天象廳節目除外）。



康文署轄下博物館 九龍區 香港藝術館 李鄭屋漢墓博物館 香港歷史博物館 油街實現 香港科學館＊ 香港太空館＊ 香港區 香港電影資料館 (電影院節目除外) 茶具文物館 香港視覺藝術中心 葛量洪號滅火輪展覽館 羅屋民俗館 香港抗戰及海防博物館 孫中山紀念館 新界區 三棟屋博物館 上窰民俗文物館 香港文化博物館 香港鐵路博物館 ＊香港科學館及香港太空館：60歲或以上的長者及其一位同行者可享免費入場優惠。 其他博物館為恆常免費開放。

【10】康文署轄下游泳池設施

60歲或以上長者及一位同行者出示相關證件可免費享用轄下指定游泳池設施。



「⻑者⽇2026」景點優惠資格及使⽤⽅法。（社聯文件截圖）