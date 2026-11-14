BIGBANG開騷｜周一鳴：打擊白牌車拘12人　與內地聯繫協調盼改善

韓國天團BIGBANG昨日起在啟德舉行四場演唱會，跨境白牌車問題再度引關注。警務處處長周一鳴今日出席警察學院結業會操後表示，警方已展開一連串打擊行動，亦在社交平台上載短片，呼籲旅客勿召白牌車。周一鳴指，過去兩周，警方在行動中拘捕12人，昨日亦拖走一部涉非法改裝的七人車。他指，警方一直就此與內地部門有緊密聯繫及協調，希望情況會有所改善。



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在打擊圍標方面，政府新成立聯合特遣隊。周一鳴指，特遣隊會持續行動，而圍標舉報熱線自設立以來，接獲近100個電話，主要包括查詢及提供資訊 。

對於近日有多宗校園欺凌事件，他表示，警方關注校園暴力，所以每區的警民關係組都有學校聯絡主任，與學校保持聯絡。他又提到，過往一段時間 ，輕人因刑事罪行而被捕有上升，但則未見到涉嚴重暴力和有組織情況。

至於招募警員情況方面，周一鳴後表示過去7個月招募情況理想，接獲10030宗投考申請，較去年同期上升11%；警方9至10月走訪全港12間專上學院，收到1372申請，較去年同期則上升57%。至於在內地升學的港人學生，申請投考警員亦非常踴躍，有526個申請，是自設立「內地招募快線」以來最高數字。