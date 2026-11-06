警隊紀念日｜周一鳴提朱振國：為警隊行動模式及戰術防護帶來改革

警務處今日（6日）在灣仔警察總部舉行警隊紀念日儀式，悼念多年來因公殉職的警務人員。警務處處長周一鳴致辭時提到2005年執勤時遇襲後終身癱瘓、今年9月離世的高級警員朱振國，指他對警隊的行動模式和戰術防護所帶來的根本改革和影響，將會繼續保障每一位警員的安全，其精神亦將永垂不朽。



警務處今日（6日）在灣仔警察總部舉行警隊紀念日儀式，悼念多年來因公殉職的警務人員。（警務處圖片）

警務處處長周一鳴表示，殉職警務人員以寶貴的生命換來今日香港的安全和穩定，他們的犧牲同時提醒每一位警務人員應繼續承傳他們的信念和使命。（警務處圖片）

儀式上，警察樂隊號手吹奏《最後崗位》，在場人士默哀兩分鐘。周一鳴、香港輔助警察隊總監梁世光，以及警隊各單位和警務人員協會代表分別在殉職人員紀念冊前獻上花圈。

警務處處長周一鳴表示，殉職警務人員以寶貴的生命換來今日香港的安全和穩定，亦塑造了今日大家引以為傲的警隊，他們的犧牲同時提醒每一位警務人員應繼續承傳他們的信念和使命。

高級警員朱振國2005年執勤時遇襲後終身癱瘓，今年9月離世。（資料圖片）

周一鳴緬懷2005年執勤期間受襲、留院至今年九月離世的高級警員朱振國，指朱振國和過去殉職人員的事蹟印證了他們對捍衞社會和市民生命財產安全的堅持，以及推動警隊實踐願景所傾注的心血。他們恪盡職守的奉獻，引領警隊持續革新，精益求精以應對各種挑戰，使香港警隊繼續成為亞洲最優秀警隊。

周一鳴又指，前人的捨己犧牲，奠定了今日警隊與社會的穩健基石，勉勵同袍上下一心，砥礪前行，繼續守護現在、開創未來。