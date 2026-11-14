霧鎖大東山芒草「失蹤」　內地客追芒不成嘆可惜　行山客提早落山

大嶼山的大東山近期因芒草季，成為內地旅客的行山及打卡熱點。上周六及周日連續兩日都現追芒潮，大東山人頭湧湧。不過，今日（14日）天色差又有微雨，從大東山山腳，已見整片山頭被濃霧籠罩，白茫茫一片，山上的芒草恍如失了蹤，追芒人流與上星期大相逕庭。下午在伯公坳巴士站等車出東涌的行山客寥寥可數。



每年都會來追芒草的行山客表示，原本天文台預測今日下午或會天晴，故前來觀賞，惟山上能見度太低，未能看到芒草景色，最終只好提早下山，稱「當做下運動」。另有內地客專程湊追芒熱潮，惟今日未見美景嘆可惜。



大東山被濃霧籠罩，現場一片迷濛，伯公坳巴士站只有數名行山客等車離開。（梁鵬威攝）

大東山被濃霧籠罩，現場一片迷濛，山上只有少許行山人士蹤影，與上星期的追芒人潮大相逕庭。（受訪者提供）

大東山被濃霧籠罩，現場一片迷濛，能見度相當低。（受訪者提供）

行山客王小姐誤以為下午放晴才來追芒，最終因大霧未見芒草美景，提早落山。（梁鵬威攝）

行山客誤以為下午放晴來追芒草 大霧未見美景提早落山

本地行山客王小姐表示，每年適逢旺季都會前往大東山觀賞芒草，由於天氣報告預測今日下午或會天晴，故決定今日與丈夫同行，兩人約下午二時到達大東山，「諗住試吓睇唔睇到，睇唔到就當做下運動」。她稱，由於今日十分大霧，能見度頗低，山上沒有以往人潮擁擠的情況，最終也未能看見芒草景色，故兩人提早下山。

郭小姐與其友人今日首次到訪大東山，事前特意安排前來觀賞芒草，兩人約早上10時到達。不過，她們也稱未能如願看到芒草景色，感到有些遺憾。

郭小姐（右）與其友人今日首次到訪大東山，可惜未能成功觀賞芒草景色。（梁鵬威攝）

深圳旅客王先生今天特意到訪香港，只為到大東山欣賞芒草。（梁鵬威攝）

深圳客即日來回追芒 望一睹大東山芒草

深圳旅客王先生今天特意到訪香港，只為到大東山觀賞芒草。他表示，因為曾在其他地方看過芒草，所以希望能一睹大東山的芒草，可惜最終因天色欠佳，「什麼也看不到」。

約下午5時半，伯公坳巴士站只有數名行山客正等候離開，未見上星期有大批追芒人潮大排長龍的景象。

上周末大東山現追芒人潮，有行山客在網上吐苦水，指不論上山、下山、打卡還是等車，也要排隊。（Threads @bey_tobey）

上周末黃昏，大批行山客在伯公坳巴士站大排長龍，等待搭乘巴士返東涌市區。（小紅書圖片）

伯公坳巴士站只有數名行山客正等候離開，未見上星期追芒人潮大排長龍的景象。（梁鵬威攝）

伯公坳巴士站只有數名行山客正等候離開，未見上星期追芒人潮大排長龍的景象。（梁鵬威攝）