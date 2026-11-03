大東山爛頭營石屋38萬推拍！內櫳企理設休息區　曾1元出租｜多圖

【大東山／爛頭營／忠誠拍賣／另類物業】市場氣氛轉旺，私人拍賣場亦有另類物業推出拍賣。是次推拍物業為大東山爛頭營3號屋，由香港電影導演翁維銓擁有。物業將於11月18日以38萬元推出拍賣。據知，該屋原先有租客以每年1元租金承租，但亦因為年紀大已經搬出。



爛頭營3號屋38萬推拍 租客因年紀大搬出

上述拍賣單位為大東山爛頭營3號屋，屬石屋群中面積最小，由忠誠拍賣在11月18日推出，地盤面積2,500平方呎，以38萬元推出，地盤呎價僅152元。據知，原先以每年1元的象徵式租金承租的租客，亦因為年紀大已經搬出。該行拍賣部總經理鄭世傑回覆《香港01》查詢時表示，上述物業一推出已接獲眾多查詢。

↓↓大東山爛頭營3號屋↓↓

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內櫳企理 劃分休息區

據拍賣行網站顯示，3號屋外貌雖然殘舊，但內櫳尚算企理，設有基本生活用品，如飯桌及椅子，以及放置日常用品的層架，屋內另亦設有休息區。

由電影導演翁維銓持有 曾1元租予外籍導遊

據知，爛頭營3號屋由香港電影導演及攝影家翁維銓持有，屬最資深的華人石屋業主，而該石屋是由他向一名傳教士以數千元買入，而他首部執導的劇情長片《行規》亦曾在該屋取景。不過由於翁維銓年事漸高，加上無人打理，石屋一度空置約15年，最後由一名外籍導遊以每年1元租金承租。

↓↓大東山爛頭營3號屋↓↓

爛頭營石屋群擁100年歷史

大東山爛頭營石屋群已有100年歷史。上世紀初，基督教傳教士在華南傳教時，在高地建立避暑營地。據紀錄，爛頭營的土地在1924年12月底拍賣，首批小屋在1925年夏季落成。團隊研究估計，以前興建石屋的石材都是就地取材，在山上所取的。

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