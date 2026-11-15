長者日｜八旬婦跌倒運用樂齡科技治療　跨專業外展隊助肌力增三成

患柏金遜症的80歲李婆婆，獨居時在家跌倒送院，入住院舍初期需照顧輔助步行、自理能力較弱。她獲轉介到「安老院舍外展專業服務隊」後，運用各種樂齡科技器材治療，腳部肌力提升約三成，能使用助行架獨自行走、自行如廁和更衣。



李婆婆所住院舍負責人兼香港安老服務協會主席羅維佳表示，外展隊服務成效相當顯著，且外展服務較醫療開支便宜，可減輕政府的醫療負擔。他指，面對本港人口高齡化、長者院舍宿位持續增加，建議當局增加資源應付需求。



李婆婆在職業治療師協助下，用FitMi透過遊戲及音樂互動訓練手部及上肢，提升靈活性、協調能力與訓練動機。

運用樂齡科技治療 腳部肌力增三成

李婆婆獨居時在家跌倒送院，隨後入住牛頭角私營院舍，並獲轉介至聖公會「安老院舍外展專業服務隊」，她初入院舍時腳部肌力較弱，需照顧者輔助步行，且自理能力較弱。經物理及職業治療後，她的腳部肌力提升約三成，能使用助行架獨自行走、自行如廁和更衣。

李婆婆曾使用各種樂齡科技器材，例如激光步行提示器可投射光線供跨步目標，改善步幅縮短與起步凍結問題；FitMi可透過遊戲及音樂互動訓練手部及上肢，提升靈活性、協調能力與訓練動機。

李婆婆在物理治療師協助下，使用激光步行提示器作訓練。

外展隊去年服務5萬名安老院舍長者

社署資助的「安老院舍外展專業服務隊」自2023年2月起恆常化，全港分為8區，每區由非政府機構營辦，團隊包含社工、物理治療師、職業治療師及言語治療師。外展隊於去年為全港約5萬名居於安老院舍的長者提供跨專業支援。配合樂齡科技訓練後，長者的身體機能、肌力及自理能力均有明顯提升。

外展隊收到院舍轉介後，專責治療師會進行基礎評估，訂立個人化目標及訓練計劃，提供一對一或小組訓練，並教導職員日常跟進，最後按情況調整、結案或繼續跟進。團隊各司其職，舉例物理治療師會評估長者的移動能力、肌力、平衡力等；職業治療師負責認知障礙評估、行為問題處理及自理能力訓練等；言語治療師負責吞嚥評估、口肌與溝通訓練、飲食質地建議等；社工則負責社交連結活動、家屬支援及資源轉介。

「創齡自強‧樂活競賽」早前已舉行初賽。

為提高社會對有關問題的關注，「創基金金會」及「香港安老服務協會」將於11月22日（周日）舉行全港首屆「創齡自強‧樂活競賽」，期望透過競賽提升長者「四力」，包括肌力、平衡力、活力和智力。

活動對象是全港院舍、日間中心及照顧者中心的長者，參加者需先拍攝並上載四力相關指定動作的初賽影片。完成初賽報名超過600人次,成功晉級決賽的長者將在11月22日的「創齡自強‧樂活競賽」中同場較量。

香港安老服務協會主席羅維佳。