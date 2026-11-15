宏福火一年｜教堂接警方查詢換悼念主題　周守仁：最重要尊重亡者

造成168人死亡的大埔宏福苑火災一周年前夕，天主教香港教區舉辦悼念活動，不過堂區兩度接獲警方查詢後更換彌撒主題。天主教香港教區主教周守仁樞機今日（15日）表示，對被警方「關心」的傳聞沒有特別說話回應，強調最重要尊重亡者，「亡者是宏福苑的亡者」。



造成168人死亡的大埔宏福苑火災。

教堂接警方查詢換悼念主題 周守仁：最重要尊重宏福苑亡者

大埔聖母無玷之心堂原本舉行追思彌撒悼念宏福苑死者，但其後取消，改為為全年「已亡的兄弟姊妹」祈禱。期間，傳出教堂被警方「關心」後抽走宏福苑的字眼，堂區接獲警方兩度查詢後更換彌撒主題。

大埔聖母無玷之心堂。（大埔聖母無玷之心堂 Immaculate Heart Of Mary Church FB）

周守仁出席明愛慈善賣物會活動後表示，改動主題屬堂區決定。被問到對傳聞有何回應，他表示「沒有特別的回應」，估計警方關注一旦出現太多人如何處理，是對方需要做的工作。

最重要是尊重亡者，亡者是宏福苑的亡者。或者我們的教會11月是真的為煉靈而祈禱，我們每台彌撒都為亡者而祈禱，無太大特別，所以我們特別尊重宏福苑的亡者，給一份寧靜予他們。 天主教香港教區主教周守仁

天主教香港教區主教周守仁樞機。（盧翊銘攝）

周守仁表示看到香港人有不同的關懷、有些不開心，強調最重要是尊重亡者，「亡者是宏福苑的亡者」。他說，各堂區11月26日大埔宏福苑火災一周年當日，每個聖堂都會開彌撒，為宏褔苑亡者祈禱。他會在彌撒中澄清一些事情，認為很多不同傳聞都不是很有幫助，屆時天主教香港教區輔理主教夏志誠會交代。