宏福苑悼念｜教堂煉靈月辦彌撒　羅國輝稱沒收提示「唔使人關心」

本月26日將是大埔宏福苑大火一周年，早前有大埔區區內教堂原定於月中舉行追思彌撒，悼念大火死者，惟其後決定取消悼念彌撒。在灣仔的天主教聖母聖衣堂在大火一周年當日續有以「煉靈月」為主題的彌撒，該堂主任司鐸羅國輝神父今日（10日）在電台節目表示無收到「溫馨提示」，又指堂區每年11月都會舉行「煉靈月」彌撒，悼念念全年亡者，若人有提出要為宏福苑死難者悼念念便會祈禱。



2026年11月26日將是大埔宏福苑大火一周年。（資料圖片/方承恩攝）

灣仔天主教聖母聖衣堂主任司鐸羅國輝。（灣仔天主教聖母聖衣堂網站圖片）

天主教香港教區大埔聖母無玷之心堂原定周日（15日）下午舉行追思彌撒，悼念宏福苑亡者，惟早前在社交網站的帖文已刪去，該教堂其後公布，當日原定舉行宏福苑追思彌撒的時間將舉行「為全年已亡的兄弟姊妹祈禱」彌撒。

被問彌撒加宏福苑主題 羅國輝稱毋須加減：有人為呢件事祈禱咪祈禱

至於大埔區外的灣仔天主教聖母聖衣堂11月26日，即大火一周年當日下午會有彌撒。該堂主任司鐸羅國輝今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，每年都會舉行「煉靈月」彌撒紀念亡者，為他們祈禱，同時為生者祈求。被問會否加入宏福苑作彌撒主題，他指「（如果）有人為呢件事祈禱，咁咪祈禱，唔需要加，唔需要減」，強調會為所有人祈禱。

羅國輝又指無收到「溫馨提示」或「關心」：「我哋都唔使人關心，我地會關心我哋自己架嘛」，又反問：「咁大個仔自己關心自己啦，做乜咁鬼八卦，要關心埋人地嘅野啫」。他又指如果有人「關心」活動，會「叫佢關心返自己」。

對於大火一周年或會勾起不快回憶，要如何平復心靈，羅國輝建議祈禱，「交畀天主啦，真相嘅野呢，大家心中有數」。他又提到天主教概念萬民四末，稱人死後要面對天主的審判，「在世者過好我哋每一日嘅生活，學到教訓嘅，好好生活啦。」

保安局局長鄧炳強。（資料圖片／梁鵬威攝）

保安局局長鄧炳強早前曾指，若受火災影響的居民、其親屬及朋友想進行悼念活動，只要合乎法律，政府一定會協助。若警方收到悼念集會等活動申請，則要考慮「一籃子因素」，包括舉辦地方是否安全、家屬意願，以及政府各部門能否作統一安排等。