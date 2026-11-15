大埔教堂彌撒悼念宏福苑罹難者　夏志誠回應兩改主題：一場誤會

造成168人死亡的大埔宏福苑火災本月26日滿一年，大埔聖母無玷之心堂今日（15日）舉行追思彌撒悼念宏福苑火災罹難者及其他去世教友，全場滿座，主持彌撒的香港天主教教區輔理主教夏志誠為宏福苑亡者祈禱，續寄望市民不要被無助感所征服，能懷著勇氣走下去，亦安排到場的宏福苑居民逐一上前，唸着「願主降福」。



這場追思彌撒舉行前有傳教堂被警方「關心」，及後更換彌撒主題，抽走宏福苑字眼，改為「為全年已亡的兄弟姊妹」祈禱。其後天主教香港教區主教周守仁樞機發信，籲請各堂區在11月26日，為宏福苑的亡者奉獻彌撒。夏志誠今日彌撒後回應傳媒時指，兩度更改主題一事實為「一場誤會」，主因與工作人員無暇處理大量諮詢遂改名而衍生，他又提到籌備期間有警員到場問及彌撒的執行細項，並對會堂一方交代的細節感滿意。



夏志誠主持彌撒，為本年、包括宏福苑的罹難者進行悼念。（梁家俊攝）

禮堂滿座大約可容納400人。（梁家俊攝）

夏志誠帶領彌撒 為宏福苑居民逐一「降福」

香港天主教教區輔理主教夏志誠主持彌撒期間，為宏福苑火災中168位罹難者祈禱，並安排宏福苑弟兄姐妹逐一上前，唸着「願主降福」。提到活動前傳媒報道的事，他則說：「人力有限、活在現實仍有很多不足和欠缺」

夏志誠講道時提到宏福大火奪走168條人命，向台下的災民說「你們比我們更痛」，又指文明城市裡，發生一場如此超出想像、一夜之間令千百個家庭不復存在的災難，令人很難接受、很難相信。

他續指，「我們知道很多真相，很難接受和相信的真相，使我們沉痛。但我們也見到很多人性的光輝。」並說許多香港人展現出「一方有難，八方支援」的精神，政府和志願機構亦有做許多救助、以及如心理輔導的工作，在過程中彼此同行，寄望市民不要被無助感所征服，能懷著勇氣走下去。

我們知道很多真相，很難接受和相信的真相，使我們沉痛。但我們也見到很多人性的光輝。 香港天主教教區輔理主教夏志誠

夏志誠邀請宏福苑居民到台前，為他們逐一「降福」。（梁家俊攝）

更改主題實為誤會 警方滿意堂方安排

夏志誠回應傳媒時指，兩度更改主題實為誤會一場，初時大埔聖母無玷之心堂並非由他主持，事緣是次悼念亡者的彌撒舉辦在大埔，又有信徒問他能否一同在彌撒在為宏福苑罹難者進行悼念，便有了第一次的「宏福苑」標題。

他指，「宏福苑」為題的彌撒日對外公布後，職員收到大量有關彌撒日的諮詢、當中包括警方，職員由於人手有限，難以處理大量諮詢，遂決定暫時將宏福苑字眼從標題中移除，結果引起更大迴響，夏志誠就聯絡堂方再次將含宏福苑字眼的標題掛上，一方面肯定自己會到場主持，另一方面平息疑慮。

夏志誠又補充，曾經有三位警員到場諮詢悼念宏福苑彌撒日的執行細項，如現場有人起哄吵鬧的處理方式。堂方回應指，他們一向留有人手處理突發情況，指警方聽言後似乎相當滿意堂方做法。

對於由周守仁樞機發信呼籲全港堂區，在11月26日為宏福苑的亡者奉獻彌撒宏福苑一周年，夏志誠說不擔心大埔分堂，並指堂內最多容納約300至400人，這不是一個難以控制的人數，但由於地理位置鄰近馬路，倘出現水洩不通的情況，或需警方協助維持交通秩序。