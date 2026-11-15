衛蘭紅館騷散場數百人等270R　九巴半小時開6班　研特別車往皇崗

歌手衛蘭昨晚於紅館舉辦《JANICE VIDAL 衛蘭 OUT OF FRAME 世界巡迴演唱會 — 香港站》首場演出，有網民於社交平台指昨晚散場後，有數百人在紅館外等候乘搭九巴開設的散場路線270R，候車人潮於演唱會散場後約40分鐘才全數登車。



九巴回覆指，昨晚散場觀察到有大批乘客選乘路線270R，當晚已於約半小時內共開出6個班次疏導乘客，所有乘客均能順利登車；又建議開辦路線270R直達新皇崗口岸特別班次，以應對前往新皇崗口岸龐大客量需求，會跟進其可行性。



有網民於社交平台指昨晚衛蘭紅館騷散場後，有數百人在紅館外等候乘搭九巴開設的散場路線270R，候車人潮於演唱會散場後約40分鐘才全數登車。（是日快快-巴士即日相FB Group/戴俊豪）

有網民於社交平台指昨晚衛蘭紅館騷散場後，有數百人在紅館外等候乘搭九巴開設的散場路線270R，候車人潮於演唱會散場後約40分鐘才全數登車。（是日快快-巴士即日相FB Group/戴俊豪）

有網民於社交平台指，衛蘭昨晚於紅館舉行首場演唱會散場時，有數百人在紅館外等候乘搭九巴開設的散場路線270R，候車人潮於演唱會散場後約一小時才全數登車。

九巴：開辦11條散場路線 270R可轉乘B11或NB73到皇崗

九巴回覆查詢指，為配合紅館多場活動，特別開辦11條散場路線，其中乘客可選乘路線270R [紅磡香港體育館 →粉嶺（聯和墟）]，於新田運輸交匯處轉乘九巴皇崗口岸路線B11 [天富 ⇋ 皇崗口岸] 或NB73 [沙田市中心 ⇋皇崗口岸]，前往廿四小時通關的皇崗口岸，返回深圳。

觀察到大批乘客選乘路線270R 半小時開6班

就昨晚的散場班次，九巴說觀察到有大批乘客選乘路線270R，當晚於約半小時內共開出6個班次疏導乘客，所有乘客均能順利登車；亦因應旅客需於新田轉乘往皇崗口岸，九巴同時加強路線B11的服務，接載乘客前往口岸。

建議開辦路線270R直達新皇崗口岸特別班次

九巴又建議開辦路線270R直達新皇崗口岸特別班次，以應對前往新皇崗口岸龐大客量需求，會跟進其可行性，亦會繼續密切留意情況，靈活調動班次及加派人手在紅館活動結束後協助乘客登車。