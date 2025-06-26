紅館改演唱會優先　東九文化中心年底啟用　列藝術科技重點場地

康文署今日（26日）公布轄下表演場地經改革的租用政策及措施，宣布香港體育館（紅館）定位由體育優先改爲演唱會優先；年底全面啟用的東九文化中心將預留為推動長期演出及藝術科技的重點場地；沙田大會堂演奏廳將預留為粵劇場地。



香港體育館（紅館）助力發展演唱會經濟

康文署指，表演場地租用政策改革，旨在騰出更多檔期供不同藝術團體使用，並為表演場地作更明確定位，促進表演藝術的多元化、專業化、產業化及盛事化發展。其中，香港體育館定位由體育優先改爲演唱會優先，為主辦單位提供更多檔期，助力發展演唱會經濟。

東九文化中心將推出特別租務安排予長演及藝術科技項目

至於預計年底全面啓用的東九文化中心，將預留為推動長期演出及藝術科技的重點場地。署方解釋指，東九具備先進科技設備，支援跨媒體創作演出需求，適合作該兩項用途，又指為配合快將面世的「重點演藝項目計劃」，東九將不設場地伙伴，並會推出特別租務安排予長演及藝術科技項目，詳情將於七月公布。

沙田大會堂演奏廳預留作粵劇場地

沙田大會堂演奏廳則會預留作粵劇場地，署方指，粵劇界對場地需求殷切，有需要加大力度推動粵劇的傳承、推廣等。沙田大會堂演奏廳將不設場地伙伴，並會供符合相關演出條件的粵劇團體，可於全年以特別訂租優先租用作職業班參演的粵劇長劇及折子戲演出，優先訂租安排將於七月公布。