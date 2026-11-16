網紅潘巧賢涉助蔡天鳳前夫潛逃　上訴被駁回　潘須即時入獄6個月

名媛蔡天鳳被發現遭肢解殺害後，網紅潘巧賢涉協助蔡的前夫鄺港智(Alex)潛逃，被裁定串謀妨害司法公正罪罪成，被判囚6個月。她早前就定罪和判刑提出上訴。代表潘的大律師早前陳詞，指潘先被朋友「Ivy」 誤導，以為「Alex」是正經生意人，又指潘所涉程度較輕，刑罰應下調。



暫委法官張潔宜今（16日）下判辭，駁回潘的兩項上訴，獲准保釋等候上訴的潘，須即時服刑6個月。



上訴人潘巧賢，被控1項串謀妨害司法公正罪，指她於2023年2月24至25日，預期男子「Alex」或需接受調查，仍與女子「Ivy」串謀，圖作出妨礙司法公正傾向的作為，即協助「Alex」緊急及秘密地經非官方合法途徑離開香港。

同案被告、遊艇公司職員林舜亦被裁定罪成，同樣被判囚6個月。林並無申請上訴。

女被告潘巧賢上訴被駁回，須即時入獄6個月。(資料圖片/梁鵬威攝)。

女被告潘巧賢(前)是一名網紅。(盧翊銘攝)

同案男被告林舜，同樣被裁定罪成及判囚6個月，他並無申請上訴。(陳蓉攝)

潘上訴時稱遭Ivy誤導

潘巧賢的代表大律師早前陳詞指，案中證據未能證明潘知道「Alex」要面對刑事程序和調查，才需緊急離港，從潘和「Ivy」的訊息對話可見，「Ivy」曾經誤導潘，指「Alex」是正經生意人，不是通緝犯。

以為Alex是指另一人

此外，潘一直以為「Alex」是一名KOL的男友，又曾透過訊息發送一則報道，問「Alex」是否報道提及的人士，「Ivy」回覆不認識該人。大律師指，不經管制站離港並不違法，有人想不經管制站緊急離港，不一定該人是要逃避刑事程序和調查。大律師又指，潘曾經招認稱：「Ivy 話 Alex 要著草去澳門，所以我先搵 Lam Shun (林舜)。」，而原審裁判官接納該招認為證據。

認為角色比林舜輕應獲較輕刑期

潘又指，控方未能證明她是自願作出招認，指根據女警的證供，女警於11時06至08分拘捕和警誡潘，潘口頭招認後再筆錄，惟女警庭上示範抄寫該段字句，則用上3分鐘，故認為女警未道出實情，法庭不可依賴該招認。另外，潘的角色較同案被告林舜輕，認為應下調其刑期。