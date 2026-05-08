涉助蔡天鳳前夫潛逃　潘巧賢稱以為是另一KOL的男友　上訴求翻案

名媛蔡天鳳被揭發遭肢解殺害後，網紅潘巧賢涉協助蔡的前夫鄺港智(Alex)潛逃，被裁定串謀意圖妨害司法公正罪成，判囚6個月。高等法院今（8日）處理潘就定罪和判刑的上訴。代表潘的大律師指潘先被朋友「Ivy」 誤導，以為「Alex」是正經生意人，同時又誤以為「Alex」是另一名KOL的男友，不知他涉刑事程序和調查。又指潘所涉程度較輕，刑罰應下調。惟控方指案件的環境證供強而有力，潘必然知「Alex」因須逃避法律程序而逃走，又指意圖妨害司法公正罪是直接挑戰法治社會制度，必須嚴懲，判囚半年已屬寛大處理。暫委法官張潔宜押後裁決，潘准繼續保釋，



同案被告亦被判囚6月

上訴人潘巧賢，被控1項串謀妨害司法公正罪，指她於2023年2月24至25日，預期男子「Alex」或需接受調查，仍與女子「Ivy」串謀，圖作出妨礙司法公正傾向的作為，即協助「Alex」緊急及秘密地經非官方合法途徑離開香港。

同案被告、遊艇公司職員林舜亦被裁定罪成，同樣被判囚6個月。林並無申請上訴。

上訴人潘巧賢(前右，戴黑眼鏡)就定罪及判刑上訴。(朱棨新攝)

名緩蔡天鳳2023年2月突告失踪，之後被發現她疑遭人謀殺肢解。(Abby Choi IG)

與潘巧賢同被控的男被告林舜，同樣被裁定妨礙司法公正罪成，被判囚6個月。(陳蓉攝)

稱遭Ivy誤導信Alex是正經生意人

潘巧賢的代表大律師陳詞指，案中證據未能證明潘知道「Alex」要面對刑事程序和調查，才需緊急離港，從潘和「Ivy」的訊息對話可見，「Ivy」曾經誤導潘，指「Alex」是正經生意人，不是通緝犯。

以為Alex是一名KOL的男友

此外，潘一直以為「Alex」是一名KOL的男友，又曾透過訊息發送一則報道，問「Alex」是否報道提及的人士，「Ivy」回覆不認識該人。大律師指，不經管制站離港並不違法，有人想不經管制站緊急離港，不一定該人是要逃避刑事程序和調查。

指潘角色較輕應下調刑期

大律師又指，潘曾經招認稱：「Ivy 話 Alex 要著草去澳門，所以我先搵 Lam Shun。」原審裁判官接納該招認為證據，但控方未能證明潘自願作出招認，並指根據女警的證供，女警於11時06至08分拘捕和警誡潘，潘口頭招認後再筆錄，惟女警庭上示範抄寫該段字句，則用上3分鐘，故認為女警未道出實情，法庭不可依賴該招認。

大律師又指，潘的角色較同案被告林舜輕，認為應下調其刑期。

控方指潘知有人想非法離境

律政司代表回應稱，本案環境證據強而有力。潘在原審時同意「Alex」想緊急離港，而且不經有執法人員的管制站。潘當時的認知為，該人想非法離境，故潘必然知道「Alex」需面對相關法律程序。

就原審裁判官過分依賴潘未有退出涉案的WhatsApp群組，律政司指潘在自辯時認對事件感到懷疑，她留在涉案WhatsApp群組，亦有轉發訊息，因此原審裁判官有權拒接納其說法。

警員覆述招認潘沒反駁

對於潘招認的自願性，律政司指警員說法和庭上示範時間差異不明顯，警員在錄影會面中覆逑潘的招認時，潘也沒有反駁。

判囚6月已屬寛大處理

在判刑方面，律政司接納潘沒有實際執行計劃，對司法公正的實質影響不大，但意圖妨害司法公正罪是直接挑戰法治社會制度的罪行，需要嚴懲，原審判處監禁6個月，已屬寛大處理。

蔡天鳳失蹤後警方曾通緝蔡的前夫鄺港智

案情指，警方在2023年2月21日接報蔡天鳳失蹤後，通緝蔡的前夫鄺港智(洋名Alex)，鄺港智其後在東涌碼頭被捕。警方發現鄺港智電話內有一4人WhatsApp群組，該群組成員包括潘、林舜及一名叫「Ivy」的女子，群組曾討論租船問題。

案件編號：HCMA278/2025