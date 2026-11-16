長者著婚紗禮服搭叮叮　揮手開心嗌：我哋今日結婚！網民讚好可愛

昨日（15日）有網民在社交平台分享灣仔鬧市中的溫馨一幕，20對銀髮夫婦身穿禮服與婚紗，乘搭特色古董開篷電車向途人揮手，臉上洋溢燦爛笑容，場面打動不少港人。帖文引來網民大讚「好Sweet（甜蜜）」，有人表示當時在街頭目擊並即時送上祝福：「我都有喺馬路揮手同大叫恭喜晒，加百年好合、永結同心！」亦有網民留言稱：「好靚，睇得出每個look都係用心襯過，好襯佢哋！」、「Feel到佢哋發自內心嘅開心，Made my day」。



這場溫馨盛事其實是由「無國界義工」主辦的年度慈善活動「跨世紀長者婚禮」。活動自2004年創辦，今年已踏入第19屆，並獲民政事務處及多個機構贊助與支持，旨在為65歲以上長者重溫婚盟、補拍婚紗照及舉辦典禮。昨日適逢長者日，共有20對年逾六旬、總婚齡高達880年的「銀髮新人」參與，他們在兒孫及親友見證下再次宣讀婚誓，婚宴過後更登上古董電車進行花車巡遊，沿途接受市民祝福。



有網民在社交平台Threads分享跨世紀長者婚禮。（threads@idontknowixi）

昨日在Threads上分享照片的網民，指自己路過灣仔，有幸見過電單上「咁多婚禮」，留言祝願眾長者：「好幸福！身體健康喔婆婆爺爺！」，帖文隨即得到熱烈迴響，不少網民留言稱「呢個活動好開心呀！」「個個都好靚仔靚女，好浪漫！」「好羨慕啲老人家到老仲咁相親相愛，係而家呢個世代已經好少有」。

亦有人稱乘電車時聽見有人嗌「Hello 我哋今日結婚啊！」，一抬頭便見笑容滿面的長者夫婦，「超級開心同大家揮手，好可愛，Feel到佢哋發自內心嘅開心，Made my day」。

昔日談情送臘腸 相守57年沒註冊 補回遲來半世紀的婚禮

20對銀髮新人中，不少已相守至少半世紀，其中曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，年少談情，曹先生送的不是玫瑰花，而是幾梳沉甸甸的臘腸，偏偏這份直白又溫暖的「臘腸浪漫」卻叫曹太最心動。

曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，相守57年，昔日未註冊，沒辦婚宴，近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人昨日終於補回遲來半紀的婚禮。（受訪者提供）

夫深情告白：外面誘惑再多 我眼中也只有「玉女」

兩人相守57年，昔日未註冊，沒有辦婚宴，然而近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人昨日終於補回遲來半世紀的婚禮，曹先生在婚禮上也向太太告白：「外面誘惑再多，我眼中也只有『玉女（曹太）』，終身不渝！」

曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，相守57年，昔日未註冊，沒辦婚宴，近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人昨日終於補回遲來半紀的婚禮。（受訪者提供）

從14歲走到79歲 10年書信傳情 至今仍喚妻「囡囡」

相守60年的王氏夫婦則是年少時相識，當年兩人只有14歲，更是彼此的初戀。王先生憶述，當年偷偷將情信塞進太太的書包，一度嚇得她驚動班主任。

後來文化大革命爆發，兩人被分隔在黑龍江與寧波長達10年，靠書信傳情，每年只見面一次，每次見面都要忍受四日四夜的漫長火車車程。從14歲走到79歲，王先生至今仍親暱地稱呼太太為「囡囡」，王先生在婚禮上再次跟太太說：「你要健健康康，一齊活到90歲。」

王氏夫婦相守60年，相識時兩人只有14歲，從14歲走到79歲，王先生至今仍親暱地稱呼太太為「囡囡」，王先生在婚禮上再次跟太太說：「你要健健康康，一齊活到90歲。」（受訪者提供）

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「跨世紀長者婚禮」共有20對年逾60歲、總婚齡合共高達880年的「銀髮新人」參與。（受訪者提供）

「跨世紀長者婚禮」共有20對年逾60歲、總婚齡合共高達880年的「銀髮新人」參與。（受訪者提供）

20對銀髮新人在兒孫親友的見證下，再次宣讀婚誓，婚宴過後更登上特色古董電車花車巡遊，沿途接受祝福。（受訪者提供）