20對銀髮新人補辦婚禮　七旬漢深情告白：誘惑再多　眼中只有太太

曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，相守逾半世紀，昔日未註冊，沒有辦婚宴，近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人今日參與非牟利慈善機構「無國界義工」主辦的第19屆「跨世紀長者婚禮」，補回遲來半世紀的婚禮，年屆七旬的曹先生在婚禮上也向太太告白：「外面誘惑再多，我眼中也只有『玉女（曹太）』，終身不渝！」



今日這場「跨世紀長者婚禮」共有20對年逾60歲、總婚齡合共高達880年的「銀髮新人」參與，當中包括1對結婚60周年的「鑽婚」伉儷，以及7對結婚50周年的「金婚」夫妻。在兒孫親友的見證下，他們再次宣讀婚誓，婚宴過後更登上特色古董電車花車巡遊，沿途接受祝福。



「跨世紀長者婚禮」共有20對年逾60歲、總婚齡合共高達880年的「銀髮新人」參與。（受訪者提供）

「跨世紀長者婚禮」共有20對年逾60歲、總婚齡合共高達880年的「銀髮新人」參與。（受訪者提供）

20對銀髮新人在兒孫親友的見證下，再次宣讀婚誓，婚宴過後更登上特色古董電車花車巡遊，沿途接受祝福。（受訪者提供）

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無國界義工趁今日（15日）是長者日，為20對年逾60歲、總婚齡合共高達880年的「銀髮新人」舉辦跨世紀長者婚禮，讓他們在兒孫親友的見證下，再次宣讀婚誓，並在婚宴過後，登上特色古董電車花車巡遊，沿途接受祝福。

曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，相守57年，昔日未註冊，沒辦婚宴，近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人今日終於補回遲來半紀的婚禮。（受訪者提供）

昔日談情送臘腸 相守57年沒註冊 補回遲來半世紀的婚禮

20對銀髮新人中，不少已相守至少半世紀，其中曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，年少談情，曹先生送的不是玫瑰花，而是幾梳沉甸甸的臘腸，偏偏這份直白又溫暖的「臘腸浪漫」卻叫曹太最心動。

夫深情告白：外面誘惑再多 我眼中也只有「玉女」

兩人相守57年，昔日未註冊，沒有辦婚宴，然而近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人今日終於補回遲來半世紀的婚禮，曹先生在婚禮上也向太太告白：「外面誘惑再多，我眼中也只有『玉女（曹太）』，終身不渝！」

曹先生跟曹太年少時在車衣工廠一見鍾情，相守57年，昔日未註冊，沒辦婚宴，近年曹太確診初期認知障礙症，曹先生眼見太太的記憶漸漸流逝，希望用行動留住愛，兩人今日終於補回遲來半紀的婚禮。（受訪者提供）

從14歲走到79歲 10年書信傳情 至今仍喚妻「囡囡」

相守60年的王氏夫婦則是年少時相識，當年兩人只有14歲，更是彼此的初戀。王先生憶述，當年偷偷將情信塞進太太的書包，一度嚇得她驚動班主任。

後來文化大革命爆發，兩人被分隔在黑龍江與寧波長達10年，靠書信傳情，每年只見面一次，每次見面都要忍受四日四夜的漫長火車車程。從14歲走到79歲，王先生至今仍親暱地稱呼太太為「囡囡」，王先生在婚禮上再次跟太太說：「你要健健康康，一齊活到90歲。」