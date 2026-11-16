澳門現金分享2027｜連續20年派錢　岑浩輝宣布永久居民每人$10000

澳門行政長官岑浩輝今日（16日）在立法會發表2027年施政報告，亦是其任內第3份施政報告。岑浩輝宣布繼續實施現金分享，合資格永久性居民每人10,000元，合資格非永久性居民每人6,000元。

醫療券方面，岑浩輝宣布將維持700元，並向每名合資格居民的非強制央積金個人帳戶額外注資7,000元。另外，澳門居民參加內地醫保制度津貼計劃，範圍擴展至內地所有省、自治區及直轄市，補貼上限維持1,000元。



澳門行政長官岑浩輝11月16日在立法會發表2027年施政報告，亦是其任內第3份施政報告。（澳門新聞局直播截圖）

央積金繼續額外注入7,000元

澳門2027年施政報告宣布明年各項惠民措施延續，現金分享維持合資格永久性居民10,000元、合資格非永久性居民6,000元，央積金繼續額外注入7,000元，醫療券維持700元。

參加內地醫保補貼1,000元 適用範圍擴至內地所有省市

岑浩輝又宣布澳門居民參加內地基本醫療保險制度，補貼金額上限1000元，範圍擴展至內地所有省、自治區及直轄市；出生津貼調升至八千元，合資格父母雙方可同時申請；政府長者公寓使用費的折扣由八折優惠調整至七五折。

育兒津貼引入階梯式措施，向澳門永久性居民中三歲以下嬰幼兒發放為期一至三年的津貼，每年18,000元，首名嬰兒每年18,000元、第二名27,000元，第三名36,000元。

澳門政府自2008年由時任行政長官何厚鏵因應金融海嘯首推澳門現金分享計劃。（資料圖片）

澳門現金分享自何厚鏵2008年因金融海嘯首推延續至今

澳門政府自2008年由時任行政長官何厚鏵因應金融海嘯首推澳門現金分享計劃，至今日2027年施政報告宣布繼續後，此政策已連續推行第20年，成為澳門社會保障體系中最具標誌性的福利政策。

然而，隨著公共財政資源優化，當局長遠強調「公平精準」原則，近年針對申領資格已確立嚴格的在澳居住天數等審查規範（如需在上一年度於澳門身處至少183天），杜絕長期脫離本地生活之違規申領，確保公帑精準投放到扎根澳門的居民身上。