澳門消費券｜十一黃金周後發放4.68億優惠　長者消費1000減500元

澳門特區政府與澳門中華總商會今日（17日）公布，將於傳統旅遊淡季的10月9日至12月17日，合辦「2026社區消費連環賞」活動，發放總值約4.68億元的消費優惠，以吸引市民周末留澳消費，協助社區的中小商戶生存。



澳門市民只要在合資格商戶，用已實名認證的電子錢包消費滿50澳門元（下文幣值統一使用澳門元），有機會獲取3張電子優惠券，面額介乎10元至200元不等，其後只要付款金額高於電子優惠面值的3倍便能使用，優惠核銷期最長7日。而澳門長者及殘疾人士另外享有額外最多500元的「消費立減優惠」，在整個活動期間，若在澳門通自費增值500元，在參與商戶消費後，便能獲得總值1,000元的商品或服務，即相等於五折優惠。



澳門特區政府與澳門中華總商會在10月9日至12月17日，合辦為期10周的「2026社區消費連環賞」大型促消費活動。（資料圖片）

澳門經濟及科技發展局9月17日舉行記者會介紹「2026社區消費連環賞」。（澳門新聞局圖片）

澳門政府在傳統旅遊淡季推消費活動助中小商戶

澳門經濟及科技發展局今日公布，為刺激社區消費活力，穩定中小企經營信心，澳門特區政府與澳門中華總商會在10月9日至12月17日，合辦為期10周的「2026社區消費連環賞」大型促消費活動，覆蓋國慶黃金周後至聖誕節假期前的傳統旅遊及消費淡季，將消費優惠升級為連環獎賞，以增加活動吸引力，持續為中小商戶引流拓客。

今次活動新增由商戶自發參與提供的兩類優惠劵，包括「商戶滿減券」及「消費禮遇券」。（資料圖片）

延長優惠核銷期至7日 在參與商戶消費滿50元獲3張電子券

澳門市民須使用已實名認證的電子錢包，在全澳合資格商戶單筆消費滿50元，即可獲3次領取連環獎賞機會，每個實名認證錢包帳戶每周領取優惠上限3次。電子優惠面額為10元、20元、50元、100元及200元，市民須在領券當日至下一個周四，在全澳超過2萬間線下參與商戶使用，只要付款金額高於電子優惠面值的3倍便能使用。

澳門政府為鼓勵市民周末留澳消費及領取連環獎賞，今次活動較上次有所調整，改為每周五至周日消費領券，並隨時核銷。換言之，核銷期為領取當日至下周四（最長核銷期為7日），延長居民使用優惠的時間。

「2026社區消費連環賞」活動海報。（澳門新聞局圖片）

新增由商戶自發提供「商戶滿減券」及「消費禮遇券」

澳門經科局又指，為更好地展現「政企聯手」，共同促進社區經濟發展，增加活動吸引力，除了澳門特區政府提供的3倍核銷優惠券外，新增由商戶自發參與提供的兩類優惠券，包括「商戶滿減券」及「消費禮遇券」。

商戶滿減券︰消費滿100元即減12元

消費禮遇券︰在參與商戶消費以獲贈禮品



「2026社區消費連環賞」活動海報。（澳門新聞局圖片）

長者及殘評人士獲額外優惠 最高花1000元減500元

另外，長者及持殘評證人士將繼續享有額外500元的「消費立減優惠」，合資格人士須持有效澳門通「長者卡」或「殘疾卡」，在澳門逾100個指定服務地點拍卡領取。相關人士在參與商戶消費時，交易金額的一半從立減優惠額中扣減，即相等於五折優惠，餘下的一半金額在自行增值的餘額中扣除。換言之，在整個活動期間，相關人士自費500元，便能獲得總值1,000元的商品或服務。

長者及持殘評證人士將繼續享有額外500元的「消費立減優惠」。憑有效澳門通「長者卡」或「殘疾卡」可領取優惠。（澳門通網頁截圖）

長者或殘疾澳門通遺失／申領／換新卡 可在兩中心辦理手續

社會工作局將為有需要人士提供適當支援，協助其申請澳門通「長者卡」及「殘疾卡」，並教導如何拍卡領取及使用優惠。若持有的澳門通長者卡或殘疾卡已遺失，或從未申領，或是屬於舊版，相關人士可由9月21日起，到社會工作局轄下康復服務綜合評估中心，或前往澳門通3個服務中心辦理手續。

澳門經科局局長邱潤華表示，發放總值約4.68億元的消費優惠。（澳門新聞局圖片）

澳門經科局局長︰為支持中小商戶 派總值約4.68億元優惠

澳門經科局局長邱潤華表示，經綜合考慮，發放總值約4.68億元的消費優惠，繼續支持社區中小商戶，當局在廣泛聽取社會意見後，今次活動將適當調整規則，電子優惠可在獲取當日至下周四隨時核銷使用，預計將吸引約1,000間商戶參與。

澳門中華總商會理事長馬志毅表示，社區經濟的發展不能單靠政府，必須依託「政府+商會+企業」共同發力。（澳門新聞局圖片）

澳門中華總商會︰社區經濟的發展不能單靠政府

澳門中華總商會理事長馬志毅表示，當前有不少中小商戶仍面臨拓客難、經營壓力大等挑戰，社區經濟的發展不能單靠政府，必須依託「政府+商會+企業」共同發力，同時也需要企業主動識變、應變、求變，結合商會聯動、居民與旅客共同參與。