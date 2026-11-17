貼紙相是多代港人的青春回憶，隨着韓式「人生四格」貼紙相機興起，日式美顏貼紙相機的風潮大不如前。目前仍提供日式貼紙相機的商戶，只剩下位於荃灣新之城的「青春無限貼紙城」。近日網傳該店的日式貼紙相機正被移除，《香港01》記者今日（17日）到店觀察，發現店家確實正在移除中，有店員解釋供應商已停產相紙，強調舖頭繼續營業。

有年輕人到店拍貼紙相，笑說日式貼紙相「夠MK」，期望能夠獲得保留，為消費者提供韓式貼紙相機外的選擇。



目前仍提供日式貼紙相機、只剩下荃灣一間分店的「青春無限貼紙城」，近日有3台日式貼紙相機被拆走，有店員解釋供應商已停產相紙。（任葆穎攝）

主打日式貼紙相「青春無限貼紙城」僅餘荃灣新之城店

日式貼紙相機以自動美白、瘦面、大眼等效果著稱，拍照後在照片加上圖案和文字，再將印好的相紙過膠，剪給不同朋友收藏，這個活動曾是不少人的「MK青春回憶」。惟隨着智能手機及韓式「人生四格」貼紙相機興起，更著重自然的拍攝效果，日式貼紙相機的風潮大不如前。

提供日式貼紙相機的「青春無限貼紙城」，繼旺角分店於2019年結業後，目前只剩下荃灣新之城二樓門店。近日有網民發現，荃灣分店有日式貼紙相機被拆走，擔心「青春無限的時代」迎來終結。

目前仍提供日式貼紙相機、只剩下荃灣一間分店的「青春無限貼紙城」，近日有3台日式貼紙相機被拆走，有店員解釋供應商已停產相紙。（任葆穎攝）

三部日式貼紙相機即將拆除 店員解釋供應商停產相紙

《香港01》今日（17日）到訪荃灣新之城分店，可見店內有7部日式貼紙相機，當中3部正被移除，貼有「待搬」的告示。餘下4部貼紙相機，部份維持每局70元，也有相機降價至每局30元。除了貼紙相機，該店也放有夾公仔機。記者下午3時許觀察45分鐘，只見兩批年輕人在店內逗留並拍照。

有店員透露，該批貼紙相機購入大約3年，由於供應商停產相紙，因此店方唯有拆除其中3部貼紙相機。該店員又稱，降價已有一段時間，惟近年人流仍不多，未知餘下相機會否拆走，也未知會添置其他新設施，強調舖頭仍然繼續營業。

目前仍提供日式貼紙相機、只剩下荃灣一間分店的「青春無限貼紙城」，近日有3台日式貼紙相機被拆走，有店員解釋供應商已停產相紙。（任葆穎攝）

讚日式貼紙相「夠MK」 無奈數量愈來愈少

25歲Gloria和24歲Tiffany，是少數到店拍照的年輕人。她們說，早前在社交平台看到有貼紙相機被拆走的帖文，於是今日（17日）專程到訪，笑稱是「童年回憶，中學成日影」。

她們又指，對上一次到店已是兩三年前，「當時只是經過、貪玩就去影」，相比起韓式貼紙相機，她們認為日式貼紙相機「夠MK」、可以「執相」，無奈數量愈來愈少，因此感到可惜，希望更多日式貼紙相機能夠獲得保留，為消費者提供韓式貼紙相機外的選擇。

記者現場觀察發現，荃灣新之城同樣設有韓式自助貼紙相機，每局價錢為60元，較最貴一款日式貼紙相機便宜10元。該韓式貼紙相機提供多款公仔及明星相框，店方亦提供頭飾供客人打卡。