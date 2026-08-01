那些年MK商場｜兆萬小店嘆顧客拍照上網搜同款　荷李活改午後營業

【那些年的MK商場系列之二】本港零售業近年受港人消費力減弱及消費模式改變影響，一直處於寒冬，尤其在北上消費及網購盛行下，港人以往最愛逛本地商場消閒，或已漸成「回憶」。昔日人頭湧湧的多個旺角地標商場，屢被指風光不再，仍在商場裹掙扎求存的老店與小商戶，回顧商場由黃金年代走到今日的吉舖死場低潮，無不感慨萬分。



有韓式服裝店老闆說，淘寶及拼多多包郵抵港為最大衝擊，其超低價衣服被不少人視為穿着數次即棄的消耗品，有部份顧客到實體店，更只為拍攝實物，再上網搜索同款來網購，感嘆實體店的生存空間不斷被蠶食。「𠵱家呢個時勢，點樣再維持到營業落去，我自己都有一個好大嘅問號。」這可能也是時下零售店舖的老闆心聲。



在旺角潮流特區起家的本地時裝品牌ad-lib，雖已早於10年前脫離小店模式，轉攻大型商場擴展成連銷店，創辦人回到發迹地看到物是人非，感慨年輕人不再逛商場「獵奇式」消費。而荷李活購物中心憑着逾45年的歷史底蘊，西裝老店仍能透過口碑效應維持經營，更有店主反駁KOL的死場指控，指商戶都跟隨經營環境的轉變，集體延至午後時段開門營業，質疑有人只在早上或中午時段到訪拍攝未開店的畫面，導致大眾抱有誤解。



本地服裝品牌ad-lib的首店正位於潮流特區地庫，在2004年開業，直至2016年關店，目前該品牌在港開有15間門店。（湯致遠攝）

ad-lib創辦人陳志山表示，潮流特區當年是「學生天堂」。（湯致遠攝）

本地服裝品牌ad-lib早於2004年潮流特區起家

本地服裝品牌ad-lib，由創辦人陳志山於2004年在潮流特區地庫開設第一間店，至2016年這間小店跳出潮特，轉攻人流較多的大型商場，目前已擴展至15間門店成連鎖集團，分布在港九新界多區，包括尖沙咀The ONE、觀塘apm、銅鑼灣世貿中心、沙田新城市廣場等。當年的發迹地潮流特區，因為屢有吉舖，被坊間形容為「死場」，成為「時代的眼淚」。

陳志山早前受訪時回到潮流特區，細數過去20多年的變化，不過他的創業之路原來與宏大的夢想無關，只因年輕時修讀翻譯文憑期間，拖欠信用卡巨額款項，考慮到兼職工作也不能填補卡數，未來數年更需要償還學生借貸等，於是毅然在旺角先達廣場賣水貨，畢業後再自立門戶創辦ad-lib，自此在潮特起家。

圖為已結業的ad-lib潮流特區店，面積僅約110平方呎，商場高峰期租金索價數萬元。（受訪者提供圖片）

陳志山如今選址人流集中的大型商場。圖為ad-lib葵芳新都會廣場店。（湯致遠攝）

ad-lib創辦人︰潮流特區興衰與雜誌沒落有關 年輕人不再「獵奇式」購物

陳志山表示，潮流特區已今時不同往日，當年是「學生天堂」，每逢周末人頭湧湧，各店從早至晚不斷接待顧客，商場實施人潮管理措施，限制單向通行，顧客寸步難行，至少逛一個多小時才能離開，因此即使商場租金昂貴，仍是一舖難求，例如同層元祖級水貨潮店「紅鞋宜」月租便高達近10萬元，而他租用的舖位約110平方呎，月租也要數萬元。

陳志山認為，潮流特區的興衰與紙媒沒落有關，由於那時候日系潮牌在香港沒有代理商，年輕人每周購買時裝雜誌，根據《編輯的話》到旺角水貨店「獵奇式」購物，惟後來社交媒體興起及品牌落戶香港，他們毋須參考雜誌的推薦，再身體力行「尋寶」，潮流特區自此走向式微，他亦離開這座孕育品牌成長的發迹之地。

公司都要向前行，我自己都冇理由仲緬懷過去，因為個世界唔同咗，今日嘅香港同以前日日都改變緊，我哋都要相應改變，需要大面積嘅地方，選址都係人流集中嘅大型商場，對於我哋品牌發展會有利啲。 ad-lib創辦人陳志山

陳志山不斷推出快閃、主題及節目優惠，每周推出新款商品維持新鮮感，以吸引顧客進店購物。（湯致遠攝）

陳志山數年前無懼成本飆升的風險，將部份生產線從內地搬回香港。圖為2020年ad-lib香港廠房。（資料圖片／梁鵬威攝）

搬離潮流特區難逃零售業寒冬 香港製造成抵抗逆境出路

儘管ad-lib走進各大商場發展，惟近年本港零售市道低迷，陳志山如何抵抗這一次寒冬？他透露，只能絞盡腦汁主動求變，例如以往顧客接踵而至，店員只能「快啲收完錢就下個客」，如今則講求服務態度，向顧客介紹不同的配搭，同時不斷推出快閃、主題及節目優惠，每周推出新款商品維持新鮮感，以吸引顧客進店購物。

陳志山數年前更無懼成本飆升的風險，將部份生產線從內地搬回香港。他認為香港製造的優勢在於靈活性，可按銷量或彈性生產，避免商品滯銷，同時可大幅縮減研發周期，設計師毋須苦等數個月才取得樣辦，最後這批服裝催生出副線品牌「GOOD DAY」，首店進駐荃灣南豐紗廠，成為抵抗逆境的新出路。

所以方法有好多，時間又要付出多啲，大家又努力啲，眨下眼就過咗。 ad-lib創辦人陳志山

homme店主何先生在荷李活購物中心經營西裝店約35年。（鄧倩螢攝）

何先生指，核心顧客群包括準備謝師宴或上莊的學生、訂製婚禮西裝的新郎伴郎等。（鄧倩螢攝）

荷李活購物中心西裝店憶黃金年代︰大年三十晚凌晨四時關門

潮流特區物是人非，荷李活購物中心則維持原貌，可謂十年如一日。homme店主何先生在荷李活經營西裝店約35年，他表示在大型連鎖時裝店尚未興起的年代，每逢農曆新年，全港市民都會聚集到荷李活添置新衣，走廊擠得水泄不通，大年三十晚更因顧客絡繹不絕，需延長營業至凌晨4時。

如今荷李活購物中心逐漸淡出大眾視線，何生先認為由多個因素造成，例如年輕人的流行服飾轉為恤衫波鞋、連鎖時裝店分薄客源、受淘寶等網購平台的衝擊，以及新冠疫情加速企業轉型，不強制員工穿西裝上班等，如今核心客群縮窄，包括準備謝師宴或上莊的學生、訂製婚禮西裝的新郎伴郎等。

反駁KOL荷李活死場之說 旺角區商戶普遍午後營業

對於荷李活購物中心早前被KOL評為「死場迷你倉」，何先生質疑他們全在早上或中午時段到訪拍攝所謂死場畫面，強調旺角區絕大部份的商戶，已跟隨經營環境的轉變，延後至下午2時起開門營業，因此商場畫面冷清是理所當然。事實上，記者當日直擊發現空舖主要分布在頂樓的最深處，其餘商舖均開門營業。

荷李活購物中心仍維持舊式裝修風格，逾九成屬西裝店。（鄧倩螢攝）

何先生反駁「死場KOL」全在早上或中午時段到訪，因此商場畫面冷清是理所當然。（鄧倩螢攝）

有顧客淘寶買西裝尺寸不合另花錢修改 冀市民留港消費

雖然網購平台為西裝店帶來衝擊，但不代表實體店失去競爭力。何先生指出，近年不少港人貪便宜選擇淘寶訂西裝，取件後發現尺寸不合，只好登門拜託本地商戶修改，最後兜兜轉轉，網購成本及後續的修改費用，相比直接到店訂製的價格更高，得不償失，期望港人能夠留在本地消費。

現場多間商戶出售的西裝不高於500元，部份更低至300多元，包免費修改尺寸，性價比確實相當高。何先生透露，現在的舖租相比黃金年代相差一半以上，視乎面積呎數，月租甚至低至四位數字，因此商戶在業主的幫助下，定價自然更進取，以吸引本來預算不高的學生光顧，再透過他們口耳相傳，或在社交平台上發文推介的口碑效應，不斷開拓新客源。

以前嘅年代又唔係話叫賺大錢，係幾唔錯嘅收入囉，𠵱家就叫搵兩餐囉，都OK嘅。 荷李活購物中心homme店主何先生

楊同學在荷李活購物中心購買西裝褲準備謝師宴，讚店員為他準備的西裝外套，貼心配搭不同款式。（鄧倩螢攝）

西裝店的人流雖不算密集，但有不少年輕人前來光顧。（鄧倩螢攝）

中六學生讚舊式商場有人情味及性價比高

現場所見，商戶通過口碑吸客的招數確有奇效，雖然人流算不上密集，但也有不少年輕人在場購買，其中就讀中六的楊同學即將出席謝師宴，便花228元購買一條西裝褲。他讚揚舊式商場具有人情味，性價比更高，店員更為他準備的西裝外套，貼心配搭不同款式。

不過，根據前文的街訪統計，時下年輕人尤其是Z世代，理應不認識荷李活購物中心。楊同學則說，當初計劃到G2000及Uniqlo等連鎖品牌購衣，惟考慮到表哥求職面試時，曾在這裏買西裝，加上父母的推薦，最終改變主意。

韓國服裝店Karin's House於2014年在兆萬中心開業。（王海圖攝）

店主李小姐指，自新冠疫情開始，兆萬中心晚上8時已空蕩無人，其店營業額暴跌四成以上。（王海圖攝）

兆萬中心商戶︰晚上8時後空蕩無人 營業額暴跌四成以上

韓系服裝店Karin's House於2014年在兆萬中心開業，店主李小姐曾一度考慮進駐隔壁的潮流特區，惟當時一舖難求，需要排隊輪候商舖出租，因此她得悉兆萬中心舖位的租金較同區商場便宜，人流同樣密集，於是轉租現時舖位，而近年目睹潮流特區的衰落後，非常慶幸當年放棄進駐的決定。

其實兆萬中心的高峰期不亞於潮流特區。李小姐指出，受惠於高層食肆，商場升降機的人龍延伸至4樓，顧客飯後會順便逛商場，直至凌晨零時仍有生意，惟15年後的今日人流大不如前，晚上8時已空蕩無人，其營業額暴跌四成以上。

旺角真係差咗，最全盛時期，瓊華呀，家樂商場仲喺度，潮特人流仲係好多嘅時候，係完全唔同嘅景象。 Karin's House店主李小姐

黃金年代的兆萬中心受惠於高層食肆，商場升降機的人龍延伸至4樓。（歐陽德浩攝）

李小姐感嘆前路茫茫，雖然目前的營業額尚能應付交租，但長此下去實在不敢想像。（王海圖攝）

淘寶拼多多包郵抵港衝擊最大 顧客視為即棄消耗品

李小姐認為，除了港人消費力減弱外，大眾已習慣網購解決日常所需，當中淘寶及拼多多的包郵抵港服務，無疑是近年最沉重的衝擊，由於內地電商的超低價衣服，被不少人視為穿着數次即棄的消耗品，甚至有顧客進入其店內，只為找實物拍照，再在網上搜索同款衣服來網購，實體店的生存空間不斷被蠶食。

展望未來，李小姐感嘆前路茫茫，雖然目前的營業額尚能應付交租，但長此下去實在不敢想像，即使嘗試轉型網店業務，背後高昂的廣告及營銷費用，對小店而言是一筆難以負擔的開支，更遑論要與連鎖品牌打價格戰。在如今惡劣的營商環境下，小店似乎已看不見出路。