建造業不時發生致命工業意外。勞福局局長孫玉菡今日（18日）表示，過去5年間，即由2021年至今年11月4日，一共有53宗涉及裝修及維修工程的致命意外，當中24宗個案，即佔45%，在展開工程有呈報或由勞工處經其他途徑得知工程；自2025年起，展開工程呈報及勞工處知悉工程比例明顯上升，現時已達60%。



有議員指，目前仍有40%工程開工前未作出呈報，建議將高風險工程，包括吊棚小型工程，納入強制呈報要求內。孫玉菡表示，政府現時設有自願通報機制，相信可藉巡查及通報機制，確保執法工作做得更好，將意外減至最低。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

過去八年合共發生162宗致命工業意外

立法會今日處理有關「建造業的致命工業意外」的口頭質詢，孫玉菡強調，政府重視工人的職業健康，勞工處密切留意建造業的風險，並推出多項措施致力改善業界的職安健表現。他提到，過去八年期間，即由2018年至今年11月4日，合共發生162宗建造業發生的致命工業意外，其中43宗為工期少於6星期，或受僱工人人數不超過10名的建築工程。

孫玉菡 ：呈報比例去年起明顯上升

至於過去5年期間，由2021年至今年11月4日，一共有53宗涉及裝修及維修工程的致命意外，當中24宗個案，即佔45%，在意外發生前曾接獲展開工程的呈報，或勞工處經其他途徑得知工程。他指，開工前呈報及勞工處已知悉工程比例，從2025年明顯上升，而在今年至11月4日，佔比則為約60%。

立法會議員林振昇。（梁鵬威攝/資料圖片）

林振昇倡強制高風險工程申報 孫玉菡：現設自願通報機制

提出口頭質詢的勞聯選委界議員林振昇表示，儘管今年有60%發生意外的工程開工前有呈報，惟仍有40%工程未作出呈報。他續指，雖然政府設有自願通報吊棚工作申報機制，但存在盲點，只有在大型屋邨內所做的建築工程才會主動作出申報。他問到，政府會否考慮將高風險包括吊棚小型工程納入強制呈報要求內？

孫玉菡表示，勞工處已從不同渠道收集小型裝修及維修工程呈報，並調配人手巡查。例如針對較高風險的小型工程，包括吊棚工作，勞工處在2024年更新守則加強規管，要求進行相關工作的工人要持有合資格的證明書。

他認為，在現行自願通報機制下，有法團或物管的地方進行工程的通報數量會較多。至於部分沒有法團或物管公司較弱的地方，相信可通過巡查去補足，冀藉巡查及通報機制，確保執法工作做得更好，將意外減至最低。

工聯會立法會議黃國。（夏家朗攝/資料圖片）

趕工文化成建造業頻生意外主因 黃國倡制定合理工期要求

工聯會議員黃國認為，建造業界不時發生意外，趕工文化為主因，舉例其他地方興建一座大廈需時4至10日，但香港卻壓縮至4至5日。他問到，勞福局會否與建造業議會研究，制定合理的工期要求，避免因趕工文化導致意外發生。

孫玉菡表示，政府的培訓及宣傳推廣一直強調安全至上，任何事都比不上工人的安全，惟工期長短涉及的因素眾多，包括工地大小、工人數目等，故與其設下硬性指標，倒不如持續地將安全文化落實到每一個點。