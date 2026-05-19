來稿｜應作「安全示範工程」的政府地盤　為何屢爆工業意外？

來稿作者： 吳桐山



隨着國家在「十五五」規劃中明確香港融入國家發展大局，推動高質量發展，確定了發展戰略空間為「加速發展北部都會區」，香港建築市場迎來新的發展期。然而，近幾年香港建築行業的安全形勢不容樂觀。當局如何全過程擔起監管責任是擺在港府面前的一個嚴峻挑戰。



政府地盤發生多起工業意外

翻查資料，近三年不時發生工業意外，既有發生在私營工程地盤，亦有多起意外發生在政府工程地盤。其中不乏機管局、醫管局、環保署等政府部門轄下的重點專案地盤。

據統計，僅本港醫管局轄下地盤，兩年內已發生至少八宗工業意外，最近的一宗發生於上月22日啟德醫院地盤，一名男工人懷疑被鏟車上組裝件傾側壓中背部暈倒，最後不治。機管局轄下港珠澳大橋香港口岸地盤2025年7月亦發生一死一傷的嚴重意外。環保署轄下新界西堆填區擴建計劃、石鼓洲外海人工島轉廢為能設施地盤三年內亦發生多起工人受傷及傷後送醫不治事故。

面對社會上頻發的工業意外，本港現行監管機制是否足夠？勞工處雖然可以發出「暫時停工通知書」，港府有關部門也對涉事承建商發出過嚴厲處罰，如精進工程被除名，精進建築則被拒絕續牌，但對承建商的約束力似乎有所不足。部分事故發生在勞工處剛修訂《竹棚架工作安全守則》後不足三個月，顯示安全規範並未真正落地。更值得警惕的是，以上工業意外有多宗涉及同一家總承建商「中國建築工程（香港）有限公司」。這些案例，實在難免引人質疑政府對承建商全過程管理存在漏洞，當局必須汲取教訓，強化監管力度。

政府工程應成為「安全示範工程」

首先，當局需要建立「黑名單」制度。對兩年內發生多宗嚴重意外的承建商，應暫停其投標資格，直至完成安全體制改革，並通過第三方審核。

其次，強化業主單位責任。醫管局、環保署、機管局等公營機構作為工程發起方，應將安全表現列為評標核心指標，而非僅看價格與工期。同時，需要定期公開承建商安全記錄，接受社會監督。

與此同時，港府應當引導在港總承建商推動技術與管理雙升級，全面採用金屬棚架等更安全材料，並引入「智慧工地」系統，實時監控風險。同時，需要加強對分包商的管理，避免「層層外判」導致安全責任模糊。

說到底，香港政府必須在承建商選擇、工程實施等各個環節加強全過程嚴格監管、體制改革與技術升級，讓政府工程成為「安全示範工程」，為全球市場樹立標竿。

作者吳桐山是時事評論員。



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