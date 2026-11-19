醫學會前會長蔡堅不敵貴租 結束43年黃大仙診所 自置診所續看症
撰文：林子慰
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香港醫學會前會長、行醫多年的腎科專科醫生蔡堅，其位於黃大仙中心的診所日前貼出因「租約問題」，已於本月17日停診。蔡堅向《香港01》表示，該舖位租金太貴，月租達8萬元，自稱「做唔住」，加上已屆78歲高齡，難再多處奔波，未來將在屬於自置物業的旺角太子診所繼續看診，為病人服務。
現年78歲的名醫蔡堅，近年仍固定每星期6日，於其太子及黃大仙兩間診所兩邊奔走，為病人看症，更為兼顧病人及自己的需要，不斷進修，早前報讀糖尿病症相關課程及考獲老人醫學文憑。
他曾在電視節目中分享，看診是他的樂趣，希望能繼續當醫生直至生命盡頭，又說當年開診所的初衷很簡單，因當時太子及黃大仙沒有太多政府診所，他希望開診所幫助區内病人。
診所舖位月租8萬元 蔡堅說「做唔住」
然而，蔡堅位於黃大仙中心的診所日前在門外貼出告示指，「本診所經營43年，現因租約問題，於11月17日停診，如需覆診請到太子道醫務所」。由於診所位處商場，有街坊在網上留言稱，懷疑因加租問題，導致診所難再繼續經營。
蔡堅回覆《香港01》表示，結束黃大仙診所因租約期滿，又指出該舖位租金貴，一個月索價8萬元，而續約需增加管理費等費用，直言「做唔住」。他又提到，昔日該商舖屬於房署，租金僅需一萬多元。而該商場目前屬領展旗下。
他又表示，自己年紀漸長，難再多處奔波，未來會專注於太子診所看症，「朝九晚六」繼續服務病人。問及太子診所租金多少，蔡堅透露，早年已買入該舖位，屬於自置物業。