香港醫學會前會長、行醫多年的腎科專科醫生蔡堅，其位於黃大仙中心的診所日前貼出因「租約問題」，已於本月17日停診。蔡堅向《香港01》表示，該舖位租金太貴，月租達8萬元，自稱「做唔住」，加上已屆78歲高齡，難再多處奔波，未來將在屬於自置物業的旺角太子診所繼續看診，為病人服務。



接近八旬的名醫蔡堅近年仍一周六天奔波太子及黃大仙兩間診所看症，更為兼顧病人及自己的需要，不斷進修，早前報讀糖尿相關課程及考獲老人醫學文憑。（資料圖片）

現年78歲的名醫蔡堅，近年仍固定每星期6日，於其太子及黃大仙兩間診所兩邊奔走，為病人看症，更為兼顧病人及自己的需要，不斷進修，早前報讀糖尿病症相關課程及考獲老人醫學文憑。

他曾在電視節目中分享，看診是他的樂趣，希望能繼續當醫生直至生命盡頭，又說當年開診所的初衷很簡單，因當時太子及黃大仙沒有太多政府診所，他希望開診所幫助區内病人。

醫學會前會長蔡堅。（資料圖片）

蔡堅位於黃大仙中心的診所日前在門外貼出告示指，因租約問題，於11月17日停診。（網上圖片）

診所舖位月租8萬元 蔡堅說「做唔住」

然而，蔡堅位於黃大仙中心的診所日前在門外貼出告示指，「本診所經營43年，現因租約問題，於11月17日停診，如需覆診請到太子道醫務所」。由於診所位處商場，有街坊在網上留言稱，懷疑因加租問題，導致診所難再繼續經營。

蔡堅回覆《香港01》表示，結束黃大仙診所因租約期滿，又指出該舖位租金貴，一個月索價8萬元，而續約需增加管理費等費用，直言「做唔住」。他又提到，昔日該商舖屬於房署，租金僅需一萬多元。而該商場目前屬領展旗下。

他又表示，自己年紀漸長，難再多處奔波，未來會專注於太子診所看症，「朝九晚六」繼續服務病人。問及太子診所租金多少，蔡堅透露，早年已買入該舖位，屬於自置物業。