醫生，你有病？｜77歲名醫蔡堅身患11病　前列腺劇痛深夜插尿喉

《醫生，你有病？》今晚（12日）播出的第六集，個案是腎科醫生蔡堅，這次方東昇團隊除了訪問蔡醫生，還貼身直擊醫生行醫、睇醫生、及醫肚的「三醫」過程。77歲的蔡醫生行醫超過半個世紀，做過五屆醫學會會長，活躍於醫委會與其他醫學組織。他年事已高，且需拐杖代步，仍然「朝九晚九」，周一至周六奔波兩間診所看症，他解釋是希望滿足區內病人訴求：「因為這區沒有太多政府診所。」

蔡醫生雖年事已高，且需拐杖代步，仍然「朝九晚九」。（公關提供）

周一至周六奔波兩間診所看症，希望滿足病人訴求。（公關提供）

蔡堅醫生咭片上嘅Title密密麻麻，搞到方東昇團隊睇得唔清楚，蔡堅醫生呢個時候就好鬼馬咁遞個放大鏡畀佢哋，好佻皮。（公關提供）

蔡堅病症清單一覽

蔡堅看過大大小小的病症，他本身亦有長長的病史：糖尿病、「三高」、急性尿瀦留、前列腺肥大、白內障、青光眼、胃扭轉、小腸氣、鼻竇炎、腎功能衰竭及冠心病。他否認自己「百病纏身」，笑稱只是久坐、少運動的「都市病」：「當和尚就應該不會有」。醫生往往「自己病自己醫」，蔡堅也不例外，即使港大外科醫生建議要處理，蔡堅還是拖延足足兩年未有理會，直到「胃扭轉」痛不欲生才緊急送院：「那一次痛到自知若再不理會，有可能死亡，那次真嚴重」。

雖然周身病痛，但蔡醫生話呢啲都只係都市病。（公關提供）

鼓勵男士坦然面對前列腺問題

蔡堅亦曾試過因為前列腺問題，自醫不成，痛到三更半夜急Call好友泌尿科黃國田醫生救命，插了兩天尿喉後才「由地獄折返人間」：「那晚小便很痛，痛得很厲害，黃醫生電話教我用哪種藥控制，服藥後真沒那麼痛」、「翌日早上九時許，我已經到你（黃醫生）辦公室敲門求救。」很多男士覺得前列腺問題難於啟齒，蔡堅在節目中大方公開自己的覆診過程，又鼓勵男士們坦蕩蕩面對：「第一這不是一件羞恥的事，第二我也想向市民解釋，醫生都是人，醫生都會有病，醫生也需要看醫生。」

泌尿科黃國田醫生用水喉向鏡頭解說前列腺病人遇到嘅泌尿問題。（公關提供）

泌尿科黃國田醫生用水喉向鏡頭解說前列腺病人遇到嘅泌尿問題。（公關提供）

承認為偷食朱古力懺悔：做錯事就要懺悔

即使周身病痛，蔡堅依然「忠於美食」，情願事後「補加兩度胰島素」。他受訪期間，一邊強調會懺悔，一邊笑認自己「堅為食」：「我享受美食，不過因為生病，我要控制飲食，真的想吃才吃。 （例如很想吃甚麼？） 朱古力糖，忍不住口吃了就懺悔。 （你會懺悔？）做錯事就要懺悔。」他表示，正因如此，對病人的處境有更深體會：「你自己是病人，也會明白病人的心情、需要、渴望，也可以幫他們調整藥量（補救）。」

睇吓蔡醫生食嘢食得幾開心。（公關提供）

睇吓蔡醫生食嘢食得幾開心。（公關提供）

蔡堅親身剖白醫生為何是「最曳病人」：識啲唔識啲

醫生都會有病，在蔡堅眼中，醫生更是「最曳病人」，皆因「識啲唔識啲」：「醫生會懂一點，所以你叫他做的事，他經常會挑戰你：『真的需要這樣做？』你如果（本身）不懂會言聽計從，但你又懂一點、未必全懂，別人講的你只會信一半。」為了識多啲啲，幫到自己又幫到病人，77歲的蔡堅繼續進修糖尿相關課程，並剛獲老人醫學文憑。蔡堅70歲時談及退休問題時曾提及：「年齡只是個數字」：「40歲你也可以不稱職，但也可以80歲仍能拿手術刀很厲害」。如今病痛雖多，蔡堅仍想做醫生直至最後一刻：「我的樂趣是看病，我會很開心『做到死』。」

蔡堅大方公開「醫生睇醫生」過程。（公關提供）

方東昇金句：令他頭痛的除了前線，還有前列腺

本集另一焦點，是方東昇的招牌啜核食字金句：「他如今仍站在前線，只不過令他頭痛的除了前線，還有前列腺」、「醫學界的龍頭搞不定自己的『水龍頭』？」「人有三急，但看泌尿科從來不急」 、「經常說上廁所是『方便』，但長者上廁所是『不便』，由『方便』到『不便』，如何突然響警號？」萬勿錯過。