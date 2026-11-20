衞生署今日（20日）公布，香港成為「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH）第二十個監管機構成員。署方指，加入ICH是重要里程碑，將提升香港在國際藥監領域的可信度，有助本港由國際規則的「追隨者」發展為參與制定標準的「領跑者」。



署方又透露，下月將成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」，首階段「第一層審批」新藥註冊機制已接獲5份意向書，當中3份改變劑型、1份改變適用用途，以及1份改變藥物盛載包裝特質，現正處於數據審視階段。



衞生署今日（20日）公布，香港正式成為「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH）第二十個監管機構成員。由左至右：衞生署助理署長（香港藥械監管中心籌備辦公室）陳詩濤、衞生署藥械監管總監李自力、衞生署署長林文健、衞生署助理署長（藥物）陳凌峯（林子慰攝）

衞生署署長林文健表示，香港於2023年10月成為ICH觀察員，原預計耗費8年至10年才能轉為監管成員，現僅用3年便成功晉升，較不少先進國家快，認為有關速度除了反映香港優良的製藥基礎，亦彰顯香港在「一國兩制」下的獨特優勢。

藥物及醫療器械監督管理中心將於下月成立，目標於今年3月底展開第一階段「第一層審批」新藥註冊機制，涵蓋已註冊化學藥的延伸應用，預計於2030年或之前全面落實自主審批新藥。

被問成為ICH監管成員可否幫助香港更快達成自主審批藥物，林文健回應表示，建立自主審批需逐步累積經驗，當局原採取分階段推進，但若人才招攬、專業配套及審評經驗充足，在保障公共衞生前提下，不排除提前落實。

衞生署今日（20日）公布，香港正式成為「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH）第二十個監管機構成員。（林子慰攝）

接獲5份內地海外藥廠意向書

藥械監管總監李自力亦指出，藥械監管現代化是一個連續的過程，香港由過去依賴參考其他國家審批的「第二層審批」，過渡至現時「1+」機制並邁向自主的「第一層審批」，現時加入ICH將「極大加快我們能力建設的進程」。

至於現時「第一層審批」申請狀況，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯說目前第一階段已接獲5份來自內地及海外藥廠的意向書，當中3份涉及改變劑型、1份涉及改變適用用途，以及1份涉及改變藥物盛載包裝特質，現正處於資料審視階段。

衞生署今日（20日）公布，香港正式成為「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH）第二十個監管機構成員。（林子慰攝）

衞生署團隊又補充，香港自2016年起成為「藥品檢查合作計劃」（PIC/S）成員，本港現同時擁有ICH及PIC/S成員資格，除了提升香港在國際藥物監管領域的可信性外，亦有助本港由國際規則的「追隨者」發展為參與制定標準的「領跑者」。