國際醫療管理專才李自力　獲委為香港CMPR藥械監管總監　任期3年

香港藥物及醫療器械監督管理中心（香港藥械監管中心、CMPR）將於今年內成立，港府今日（12日）宣布已完成全球公開招聘程序，委任李自力為衞生署轄下藥物及醫療器械監督管理（藥械監管）總監，任期由本月20日起生效，為期三年。



據資料，李自力為美國執業醫師，亦是國際知名的醫療管理專才，在藥品監管及全球藥物研發領域有逾30年豐富經驗，曾兩度任職於美國食品及藥物管理局（FDA），擔任臨床審評主管，其後出任仿製藥全球事務主管。



政府10月12日宣布，已完成全球公開招聘程序，委任李自力為衞生署轄下藥物及醫療器械監督管理總監，任期由2026年10月20日起生效，為期三年。（政府新聞處）

政府宣布，委任李自力為衞生署轄下藥物及醫療器械監督管理（藥械監管）總監，任期由本月20日起生效，為期三年。

據政府資料，李自力於北京協和醫學院取得醫學學位，在美國約翰霍普金斯大學完成駐院醫師培訓，並持有該校公共衞生碩士學位，是美國執業醫師，亦是國際知名的醫療管理專才，在藥品監管及全球藥物研發領域有逾30年豐富經驗，曾兩度任職於美國食品及藥物管理局（FDA）。

李自力亦曾於多家跨國藥企負責臨床研發及監管策略，包括擔任強生集團轄下楊森制藥全球副總裁暨亞太區研發主管；同時是國際藥物訊息協會（DIA）會士及全球理事會成員。

李自力於2013年獲當時中國國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心頒發法規科學特別貢獻獎、2014年獲美國FDA頒發特別表彰獎項。

衞生署署長林文健。（資料圖片/廖雁雄攝）

衞生署署長林文健指，高興通過全球公開招聘，順利覓得合適人選出任藥械監管總監，又指李自力對國際藥械監管及公共衞生政策有深入了解，在海外創新醫藥產品的監管及獨立評估範疇積累豐富實戰經驗，是具視野和魄力的卓越領導者，深信他可引領團隊為藥械監管中心建立規管能力，壯大「第一層審批」，鞏固藥械監管中心的國際公信力和拓展聯繫。