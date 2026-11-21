名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院審訊。審訊今日（20日）踏入第42日，《香港01》綜合連日來，包括蔡天鳳母親張燕花、現任伴侶譚方駿、譚父譚澤均；及三名被告鄺港傑、鄺球、鄺港智等人供詞，梳理出三個家庭的關鍵人物關係圖，以及鄺港智口中的四角關係。



蔡天鳳案，鄺家、蔡家、譚家關鍵人物關係圖。（香港01製圖）

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳。（網上圖片)

各人與死者蔡天鳳（Abby / Stephy）關係

張燕花：蔡天鳳頭腦聰明、善於理財，又指「阿女真係好好，好孝順好乖」。

鄺港智：蔡天鳳性格剛烈火爆如「Angry Bird」，經常斥罵鄺港智。

鄺港傑：2018年起，與蔡天鳳及譚方駿頻繁進行社交往來，他形容與蔡天鳳關係好，如同親兄妹。蔡天鳳愛面子，要他對外訛稱居於私樓「海之戀」而非居屋。

鄺球：蔡天鳳負責財政、掌管家庭開支與金錢分發，聲稱匯了3000萬元予蔡。對於蔡曾向母親談及鄺家的不是，鄺球稱：「喺背後講人哋呢啲，我覺得係小人嚟㗎囉。」（鄺港傑供稱，在「發燒事件」後，蔡與鄺球交惡，蔡天鳳不准子女見鄺球。）

譚澤均：覺得蔡天鳳與兒子譚方駿婚姻穩定、恩愛。蔡天鳳較兒子「成熟」，做事「更有條理、有計劃」，且「理財不錯」。他送贈了曼克頓山物業予兒子及蔡，登記在蔡名下，另給了8000萬元讓蔡與兒子作投資，款項全由蔡管理。

譚方駿：蔡天鳳為人得體，與其父親的翁媳關係良好。蔡重視子女，非常盡責，花好多心機在子女身上，對子女的管教嚴謹。

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蔡天鳳、鄺港智、譚方駿與盧曉虹的四角關係。（香港01製圖）

蔡天鳳、鄺港智、譚方駿與盧曉虹的四角關係：

鄺港智11歲時，與譚方駿已是小學同學兼好友。

2008年：蔡天鳳14歲時，在國際學校認識同年出生的鄺港智，兩人相戀並同居於蔡母張燕花的黃埔花園單位；鄺港智供稱當時已與蔡發生性關係，並為融入蔡家而學習海南話。

2012至2013年：蔡天鳳於2012年懷孕，翌年兩人分別18至19歲時，誕下長子W，由譚方駿任契爺，兩人租住黃埔花園另一單位；2013年9月兩人正式結婚，2014年再誕下次女X。

2013至2015年：鄺港智訛稱從事內地黃金投資生意，誘騙多名受害人合資購入逾623萬元金飾並盜取財物，其後被控盜竊。鄺港智於庭上自辯時，聲稱蔡天鳳當年知情且參與「睇水」及接收金飾。

2015年8月：鄺港智棄保潛逃內地（鄺港傑供稱由蔡母在內地接應送往海南），其後蔡與鄺港智離婚；惟鄺港智於自辯時聲稱，離婚後兩人仍維持親密感情及性關係，每日電話及視像聯絡，親密關係延續至2023年2月。

2015年12月8日：蔡天鳳與譚方駿開始拍拖，一個月後同居，其後（2016年）舉辦婚禮但未有正式註冊，兩人另育有兩名子女。

鄺港智自辯稱，蔡天鳳是為了錢才嫁給譚方駿，又指譚方駿「本身係鍾意我嘅」、曾買米線向其示愛、希望三人一同生活，且三人曾在海南島海口市同一張床入睡及在廣州文華東方酒店同住一房。

譚方駿此前作供時，曾被鄺港智代表律師安華暉質疑兩人不僅是好友，更指譚想與鄺戀愛及發生性關係，譚否認相關曖昧指控，「絕對唔同意」。

2022年6月10日：鄺港智供稱，因被蔡天鳳發現他在內地結交女友盧曉虹（Ivy），被迫分手並回港照顧子女。

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