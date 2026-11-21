名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）在高等法院續審，法官預計最快可於下周二完成所有舉證程序，陪審團有望於12月第一個星期（即11月30日至12月4日該星期）退庭商議。《香港01》根據過去42日的審訊內容，整合了蔡家、鄺家、譚家三個家庭，由2005年至今的變遷，包括各人關係出現變化的關鍵時間點，案發前後的事態發展。



蔡天鳳。（網上圖片)

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳案，鄺家、蔡家、譚家關鍵人物關係圖。（香港01製圖）

張燕花早前供稱，自己歷經兩段婚姻，蔡天鳳為她與第一任丈夫所生，兩人其後離婚。蔡天鳳約3歲時，張燕花結識現任丈夫蔡楚生（譯音）。當時蔡楚生經營三間酒樓，能提供她們母女舒適生活；蔡天鳳與繼父關係融洽，並改隨繼父姓氏。張燕花其後再誕下兩名女兒，一家關係密切。蔡楚生結束酒樓生意後返回海南經商，每月均寄過百萬元家用供養妻女。

2005年至2022年．三個家庭變化：

2005年：鄺球供稱因內地地產生意利潤較警員薪金豐厚，遂離開警隊；他聲稱該公司經營至2009年共賺取500萬元。鄺港智11歲時，與譚方駿已是小學同學兼好友。

2008年：蔡天鳳14歲時，在弘爵國際學校認識鄺港智。鄺港智聲稱，當時兩人相戀並同居於蔡母張燕花的黃埔花園單位；鄺港智又稱，當時已與蔡發生性關係，並為融入蔡家而學習海南話。

而根據蔡母張燕花的供詞，15歲時，蔡天鳳才首次帶鄺港智以「同學」身分回家吃飯，兩人17歲開始拍拖，18歲時鄺港智搬入蔡家同住。蔡天鳳其後懷孕，曾憂心表示：「死啦，仲返緊學，點算。」

蔡天鳳母親張燕花。(陳曉欣攝)

2009年：鄺球稱結束地產生意後，在廣州經營3間餐廳長達10年，月賺24萬至28萬元人民幣。

2011年：鄺港傑赴美國洛杉磯留學。

2012至2013年：蔡天鳳於2012年懷孕，翌年兩人分別18至19歲時，誕下長子W，由譚方駿任契爺，兩人租住黃埔花園另一單位；2013年9月兩人正式結婚，2014年再誕下次女X。

2013至2015年：鄺港智訛稱從事內地黃金投資生意，誘騙多名受害人合資購入逾623萬元金飾並盜取財物，其後被控盜竊。鄺港智於庭上自辯時，爆出蔡天鳳當年知情且參與「睇水」及接收金飾。

2014年：鄺球供稱，蔡天鳳與鄺港智擬在港置業予子女居住，雙方儲錢期間，鄺球將內地生意利潤透過錢莊匯至香港由蔡提取，合共3,000萬元。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

2015年2月：因鄺港智涉盜竊案被捕，李瑞香著長子鄺港傑由美國返港照顧家庭。

2015年8月：鄺港智棄保潛逃內地（鄺港傑供稱由蔡母在內地接應送往海南），其後蔡與鄺港智離婚；惟鄺港智於自辯時聲稱，離婚後兩人仍維持親密感情及性關係，每日電話及視像聯絡，親密關係延續至2023年2月。

2015年12月8日：蔡天鳳與譚方駿開始拍拖，一個月後同居，2016年舉辦婚禮但未有正式註冊，兩人另育有兩名子女。

鄺港智自辯稱，蔡天鳳是為了錢才嫁給譚方駿，又指譚方駿「本身係鍾意我嘅」、曾買米線向其示愛、希望三人一同生活，且三人曾在海南島海口市同一張床入睡及在廣州文華東方酒店同住一房。

譚方駿此前作供時，曾被鄺港智代表律師安華暉質疑兩人不僅是好友，更指譚想與鄺戀愛及發生性關係，譚否認相關曖昧指控，「絕對唔同意」。

蔡天鳳丈夫譚方駿。（方承恩攝）

2018年：鄺港傑供稱，他與蔡天鳳及譚方駿當年開始頻繁進行社交活動，關係密切。

2019年：蔡天鳳購入何文田加多利山物業，並以鄺球名義持有。蔡母指購樓資金來自譚家；鄺球則供稱曾匯款3,000萬元予蔡作置業之用（並承認曾收取690萬元發展商回贈）。同年，鄺球代鄺港智向盜竊案受害人賠償逾600萬元。

2021年8至9月：蔡天鳳、譚方駿及鄺港傑同赴澳門賭博，鄺港傑指蔡及譚輸掉自備的150萬元現金及向賭廳借貸的550萬元，合共輸掉700萬元（鄺港傑亦輸掉60萬元）；三人於同年10月返港。他又稱，蔡天鳳曾向鄺的舅父借60萬元，由鄺港智代還。

鄺港傑(左)及蔡天鳳(右)。(網上圖片)

2022年2月：黑衣人到蔡天鳳與譚方駿居住的九龍塘獨立屋追債。譚父指，其後透過鄺球協助償還500萬元賭債及45萬元手續費。

2022年6月10日：鄺港智供稱，因被蔡天鳳發現他在內地結交女友盧曉虹（Ivy），被迫分手並返港照顧子女。同月，蔡母指蔡天鳳打算安排子女轉校至屯門，擬出售加多利山物業，遭鄺家反對。

蔡天鳳、鄺港智、譚方駿與盧曉虹的四角關係。（香港01製圖）

2022年6月13日：蔡天鳳偕譚方駿到加多利山探望發燒女兒X時，因前家姑李瑞香著鄺港智不要接近免被傳染，惹蔡天鳳不滿稱：「你個仔就係仔？我個女就唔係女呀？」鄺球聞聲入房斥罵蔡為「生仔機器」，蔡亦以粗言反駁。譚方駿供稱，鄺球兩度衝前欲打蔡，被譚及鄺港傑拉開；鄺港智在庭上稱鄺球作勢揮拳；鄺球則稱僅「用手篤佢膊頭」。鄺港傑指，衝突後，蔡與鄺球反目，並禁止兩名子女與鄺球見面。

2022年7月15日：蔡天鳳與鄺港傑在加多利山合照及慶祝生日。

2022年8至9月：鄺球供稱到中環律師樓簽署賣樓授權書時，因律師提醒簽署後售樓收益將歸他人所有而未有簽署；蔡母則指9月曾致電鄺球，鄺球表明「呢層樓唔畀賣」並恐嚇「殺咗你全家」（鄺球庭上否認）。

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

2022年10月17日及21日：蔡天鳳與母親在微信對話中討論出售物業，蔡母作供引述蔡天鳳，指鄺球頑固，拒絕就物業轉名及出售。

2022年10月23日及11月13日：鄺港傑供稱，李瑞香與鄺球先後生日，兩名子女均有出席聚會，鄺球均在場。蔡天鳳事後得悉大感憤怒，痛罵李瑞香及鄺港智。

蔡天鳳的前家姑李瑞香(左)與其長子鄺港傑。(網上圖片)

2022年10月底：鄺球最終在旺角另一間律師樓簽下賣樓授權書。

2022年11月：鄺港傑承認，因「阿信」盜竊，他藉詞全家往法國旅遊要求私人司機「阿信」放兩個月無薪假，變相設局逼使其離職以省卻賠償，其後由鄺港傑暫代司機一職。

2022年年底：鄺港傑指，鄺球暫居其荃灣尚文苑居屋單位並睡在沙發，後來提出另租村屋搬走。

2022年底至2023年初：鄺球簽署授權書後，蔡天鳳正式將加多利山物業放盤（叫價約6,800萬至7,280萬元），並曾安排準買家上門睇樓。

2023年1月22日（大年初一）：鄺港傑供稱，與鄺球、鄺港智及兩名子女到「冒險樂園」遊玩，身處法國的蔡天鳳致電得悉後發怒。另外，鄺球供稱在農曆新年期間到大埔慈山寺參觀，散步至龍尾村後覺得環境清幽，遂經地產代理租住該村單位。

警方重案組到龍尾村兇案單位。（羅敏妍攝／資料圖片）

2023年2月5日至17日（案發前）：

2月5日：鄺球承租大埔龍尾村村屋單位。

2月7日：鄺港傑在九龍灣購入兩個儲物膠箱及密實袋。晚上，鄺港傑與鄺球向鄺港智友人兄長借車。

2月8日：鄺球與鄺港傑到旺角上海街購物，鄺球購入絞肉機、菜刀，並查詢碎骨機；鄺港傑則在五金店購入索帶、尼龍繩、麻繩及手套。

2月10日：鄺球在深水埗買了電鋸、鋸片、膠靴；鄺港傑在九龍灣買垃圾袋及透明膠箱。

2月11日：鄺球買了大湯煲、洗髮露及手推車。

2月13日：鄺港傑在九龍灣買螺絲批、保鮮紙，鄺港智同行。

2月15日：鄺港傑到五金店購入錘仔及牛皮膠紙。

2月17日：鄺球到二手電器舖購入二手雪櫃（包裹雪櫃的保鮮紙其後被驗出蔡天鳳 DNA）。

+ 2

2023年2月21日（案發當日）：

早上：鄺球到中國移動購買兩張電話卡（其中一張其後在鄺港智手機內檢獲）。

下午1時許至2時30分：蔡天鳳在加多利山單位陪地產代理及準買家「睇樓」後，於約2時30分登上鄺港傑駕駛的「AA」車牌七人車（閉路電視最後拍到蔡在生畫面），原定前往大埔接女兒放學，鄺港智隨後在基堤道登車。

涉案七人車。

下午2時39分至2時44分：七人車駛過獅子山隧道，蔡天鳳於2時44分發出最後一段語音訊息予李瑞香；鄺港傑供稱車輛駛至沙田馬場附近時，鄺港智在車內襲擊蔡致其倒地無反應；鄺港智否認，稱蔡天鳳在車上罵鄺球「臨老入花叢」，「唔可以再俾佢見啲孫，怕教壞啊」，稱要與鄺球「講清楚」，遂駛往大美督會合鄺球。

下午3時03分：七人車駛至大美督公眾停車場，泊在鄺球座駕旁。鄺港智供稱，當時蔡仍在生，鄺球登車，兩兄弟下車抽煙，回來時蔡已倒地流血。

下午3時10分：兩車抵達龍尾村單位外，被告等人打開車門遮擋視線，將裝有蔡的膠箱搬入屋內；鄺港智於約3時45分離開，鄺港傑約4時駕車離去。

晚上約10時：鄺球與鄺港傑返回龍尾村單位；鄺港傑稱整晚留在廁所清洗刀具並聽到切割聲，鄺球則否認當晚已肢解。

警員在大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝／資料圖片）

2023年2月22日至25日（案發日後）：

2023年2月21日深夜至2月22日：蔡母及譚方駿就蔡失蹤報警求助。22日清晨約6時，閉路電視拍得有人在龍尾村口垃圾桶三度棄置物件；同日日間鄺球與鄺港傑曾到將軍澳墳場燒衣紙；下午約1時鄺港智到尖沙咀向鐘錶行職員提取名錶及現金。

2023年2月23日：鄺球下午到深水埗購入三把手鋸後返回龍尾村；鄺港傑供稱按父命剪爛蔡天鳳的身份證及信用卡。

2023年2月24日：警方拘捕鄺球、李瑞香及鄺港傑；同日下午警員破門進入大埔龍尾村村屋單位，在雪櫃發現蔡天鳳部分殘肢，兩個湯煲及大批涉案工具。

2023年2月25日：鄺港智在東涌發展碼頭企圖乘快艇（「大飛」）潛逃離境時，被警方當場拘捕。

前夫鄺港智被捕時情況。（資料圖片）

2025年至2026年：前家姑李瑞香率先因「妨礙司法公正罪」受審並被裁定罪成判囚。鄺球、鄺港傑及鄺港智三父子的謀殺案（HCCC 198/2025）於2026年在高等法院開審。鄺港傑及鄺港智在開審前已承認「阻止合法埋葬屍體罪」；鄺球原否認該罪，至2026年10月30日（審訊第27日）改為認罪，法官隨後指示陪審團裁定罪成。但三人均否認「謀殺罪」。

2026年9月開審初期，原選出7男2女陪審團，其後一名陪審員以健康理由獲准解散並重選；至11月審訊期間再有一名陪審員退出，獲法官祁彥輝批准以8人陪審團繼續審理。

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