宏福苑大火獨立委員會報告指，兩間註冊消防裝置承辦商「宏泰消防工程有限公司」及「中華發展工程有限公司」 需為大火承擔責任。消防處今日（21日）回覆查詢表示，已就宏福苑個案檢控「中華發展」董事梁秉基兩項協助及教唆該公司發出在要項上屬虛假或具誤導性的證明書罪，案件排期於明年1月21日在西九龍裁判法院提堂。



另外，宏泰消防工程有限公司及其董事鍾傑文，昨日（20日）在屯門裁判法院就另一宗工廈火警偵測系統周年檢查證明書涉嫌虛假或具誤導性的檢控承認控罪，被裁定罪名成立。



2026年11月16日，宏福苑大火發生將近一年。（資料圖申／吳美松攝）

宏福苑消防承辦商「宏泰消防工程有限公司」工程師鍾傑文。（資料圖片／梁鵬威攝）

兩消防承辦商紀律研訊押後

消防處表示，針對「宏泰消防工程有限公司」及「中華發展工程有限公司」的紀律程序仍在進行中，兩間承辦商現時仍名列於註冊紀錄冊。消防處透露，兩宗紀律研訊原定於今年9月11日進行，其後因應相關各方申請而押後。

隨着獨立委員會報告於今年10月29日公布，消防處現正就報告中涉及上述兩間承辦商的相關事宜，以及對紀律程序的影響，向律政司徵詢法律意見，並會在取得意見後盡快推展研訊程序。

兩承辦商仍可承接消防裝置工程 消防會加強抽查

消防處續稱，在紀律委員會作出命令前，兩間承辦商在法律上仍可承接消防裝置工程，但處方會按既定機制，對曾有不良紀錄或涉及懷疑違規個案的註冊承辦商加強抽查。

處方又指，在上述抽查中發現，「宏泰消防工程有限公司」就金威工業大廈二期火警偵測系統周年檢查發出的證明書涉嫌有不當之處，經調查後檢控該公司及其董事鍾傑文，指兩者分別涉嫌發出及簽署在要項上屬虛假或具誤導性的證明書，違反《消防（裝置及設備）規例》（第95B章）第9(3)(b)及9(2A)條。該公司及鍾傑文昨日在屯門裁判法院認罪並罪成，消防處會按規例考慮將有關定罪個案轉介紀律委員會跟進。

消防處表示，由於部分案件已進入司法程序或紀律程序，現階段不宜透露進一步細節，並強調處方重視對註冊消防裝置承辦商工作的監察，如發現任何懷疑違法行為，會依法嚴正跟進。