宏福苑｜司法機構料有大量複雜及巨額賠償申索　發布特別實務指引

司法機構今日（12日）發出兩份《特別實務指引》，列明因宏福苑火災而引起的民事申索的處理方式，以期在無損訴訟各方向法院提起訴訟及獲得公平審訊權利的前提下，確保公平和相稱地分配司法資源。



兩份《特別實務指引》指示訴訟各方在法律程序展開前及展開後，嘗試透過另類排解程序解決因該火災而引起的爭議，並制訂特別的速辦法庭程序，目的是以公平、迅速的方式及合理的費用解決該等申索。



司法機構上載兩份《特別實務指引》，列明因宏福苑火災而引起的民事申索的處理方式。（法律參考資料系統截圖）

司法機構預計將有大量涉複雜問題及巨額賠償申索

鑑於宏福苑火災造成大量人命傷亡及嚴重損毀，司法機構預計不久後或將有大量涉及複雜問題及巨額賠償的申索向法院提出。考慮到訴訟所涉及的時間、費用及不明朗因素，基於訴訟各方及公眾的利益，該等申索應先透過無損權利的協商進行和解，如協商失敗則再透過另類排解程序（包括調解）予以解決，並以訴訟作為最後選擇。

指示訴訟各方嘗試透過另類排解程序解決爭議

上述兩份《特別實務指引》指示訴訟各方在法律程序展開前及展開後，嘗試透過另類排解程序解決因該火災而引起的爭議，並制訂特別的速辦法庭程序，目的是以公平、迅速的方式及合理的費用解決該等申索。該兩份《特別實務指引》為：

一、《特別實務指引－大埔宏福苑火災引起的民事申索》（SPN 1／2026）：涵蓋由高等法院或區域法院處理，因該火災而引起的所有民事申索，惟若干指明類別的申索除外；以及



二、《特別實務指引－大埔宏福苑火災引起的僱員補償申索及民事申索》（SPN 2／2026）：涵蓋因該火災而引起，分別由區域法院處理的僱員補償申索，及由小額錢債審裁處或勞資審裁處處理的民事申索。



該兩份《特別實務指引》已即時生效，有關內容可於司法機構網站查閱。

公眾應就有關進行訴訟諮詢律師或法援署

司法機構不會向訴訟人提供法律意見，或就案件的理據作出評論。公眾應就有關進行訴訟（包括該兩份《特別實務指引》的適用範圍）諮詢律師或法律援助署，以尋求法律意見及協助。香港亦有多項免費法律服務，包括由當值律師服務在各個政府民政事務處或民政諮詢中心提供的免費法律諮詢計劃，詳情可參閱當值律師服務網站。

​關於調解服務，司法機構已推出專屬網頁，就該火災而引起的民事申索提供關於調解的一站式資訊。公眾可參閱該網頁內的相關資訊，包括有關調解的實務資訊、社區內的調解服務及司法機構綜合調解辦事處的聯絡資料等。