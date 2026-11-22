本地倉儲式超市OMART位於九龍灣MegaBox的首間分店今日（22日）早上開幕。由於該店入場人數上限，店外有不少市民排隊，有網民下午表示，店外人龍已由店外12樓排到17樓。另有網民表示，入場情況混亂，「勸大家今日唔好去，救得一個得一個」。



本地倉儲式超市OMART位於九龍灣MegaBox的首間分店今日（22日）開幕，下午約兩時半，店外大排長龍。（呂婉盈攝）

本地倉儲式超市OMART位於九龍灣MegaBox的首間分店今日（22日）開幕，下午約兩時半，店外大排長龍。（呂婉盈攝）

本地倉儲式超市OMART位於九龍灣MegaBox的首間分店今日（22日）開幕，下午約兩時半，店外大排長龍。（呂婉盈攝）

本地倉儲式超市OMART位於九龍灣MegaBox的首間分店今日（22日）開幕，下午約兩時半，店外大排長龍。（呂婉盈攝）

有網民批評入場安排「極度混亂」，稱自己打算搭電梯離開卻被指插隊。（cheungwk7384@Threads）

本地倉儲式超市OMART由本地網上購物與海外代購平台OB Group開設，產品涵蓋美妝保養、各國零食食品、日用品、服裝等，早前宣布進駐MegaBox12樓全層。該店佔地逾2萬平方呎，設有美容、健康、零食、飲品、家居用品及名牌六大專區。

該店僅會員可進入，惟開幕頭三個月有活動，可免費成為會員。早上十時開幕前，已有不少人到場排隊等開門，由於店內設入場人數上限，故顧客需要分批入場，門外打蛇餅到其他樓層。除了入場外，現場亦設會員登記櫃位，同樣大排長龍。

未到中午，已有網民發文指，人龍由12樓排到16樓，「想嚟唔好再嚟，太多人」。及後再過約半小時，更有網民指已排到17樓。另有網民批評入場安排「極度混亂」，稱自己打算搭電梯離開卻被指插隊，「勸大家今日唔好去，救得一個得一個」、「登記咗會員遲啲再去啦」。