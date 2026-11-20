Omart｜香港都有山姆超市？本地代購巨頭「OB Group」旗下全新品牌「Omart」宣佈，將於11月22日正式進駐九龍灣MegaBox！佔地高達2萬平方呎的空間，成為全港首間本地代購轉型之大型倉儲式超市。《香港01》「好食玩飛」小編為大家整理出開幕3大必睇亮點，等大家入場前做好功課、盡情掃貨！想知要如何做會員入場購物？即看下文！



👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略

Omart｜本地代購巨頭「OB Group」進駐MegaBox

OB Group是香港極具知名度的網上購物與海外代購平台，產品涵蓋美妝保養、各國零食食品、日用品、服裝等。「OB Group」旗下全新品牌「Omart」在facebook上宣佈，將於2026年11月22日正式進駐MegaBox12樓全層！屆時大家入場就可以買到來自美加日韓的食品及飲品、家居及日用品、美妝及保健產品、以及家電及廚具。他們更邀得多位藝人宣傳及推介有甚麼貨品可以在超市買到，包括洪永城、陳展鵬、台灣藝人吳宗憲等等。

Omart｜有甚麼開幕必買？

Omart在其社交平台Facebook上公布，大家可以用$299買到價值過千元的Serenity by Tempur-Pedic 涼感舒壓太空記憶枕，優惠只限開幕當日。

大家可以在開幕當日用$299買到涼感舒壓太空記憶枕。（Omart Facebook截圖）

Omart亮點【1】20,000呎超大購物空間！全港首間倉儲式超市

想體驗大型倉儲式超市的掃貨快感，以後留在香港都玩得到！Omart攻佔MegaBox12樓全層，佔地逾2萬平方呎，環境寬敞、具空間感，讓顧客能一次過滿足所有補貨需求。

Omart概念圖。（OBGroup﻿＠facebook截圖）

Omart亮點【2】6大專區！美妝/零食/家居用品

館內設有美容、健康、零食、飲品、家居用品及名牌等6大專區！無論想買日本日用品、韓國護膚品，還是各國人氣零食與名牌精品，一站式就能逛個夠，絕對是周末一家大細或情侶拍拖好去處。

Omart亮點【3】特色茶飲「O Tea」／名牌專區「OB LUXE」

同場更有集團旗下的特色茶飲品牌「O Tea」進駐，讓大家邊行邊喝；另外更有「OB LUXE」名牌專區，搜羅時尚服飾、名牌手袋及精美配件。

特色茶飲品牌「O Tea」、「OBLUXE」名牌專區。（OBGroup﻿＠facebook截圖）

Omart｜如何登記做會員？

現時Omart推出限時3個月免費做會員活動，只要由即日起至2027年2月28日期間申請，即可獲得一年紅卡會籍。大家可以在網上申請，或直接到MegaBox地下的Omart推廣專櫃，便有職員可以協助申請。如果過了活動後想申請做會員，就需要繳付年費$198。

Omart推廣專櫃服務時間：

日期：即日起至11月21日

星期一至五：上午11時至晚上7時半、星期六、日：上午11時至晚上9點



Omart｜入場需要會員嗎？

根據Omart的網頁顯示，大家成為會員後就可以入場購物，而會員亦可以攜帶3名成人及隨行兒童入場。另外，會員消費後亦可以賺取積分，每月更有會員優惠日。

「Omart」開幕資訊

開幕日期：2026年11月22日

門市地址：九龍灣MegaBox 12樓全層



本文作者：何加祺（Kiko Ho）

香港01《好食玩飛》頻道編輯，具備豐富的飲食及旅遊專題策劃經驗。平時會搜羅在地隱世美食、假日好去處及最新出遊趨勢，透過親身採訪與實測，將多元化的休閒資訊整理為具操作性的行程建議，為讀者探索生活樂趣。



（全文完）👉follow好食玩飛ig✈️免費睇旅遊飲食攻略